Se cumplen dos meses de la repentina muerte de Yeison Jiménez, cantante de música popular que dejó un legado inmenso en la industria del entretenimiento colombiano. Su imagen, nombre y trabajo siguen siendo foco de reacciones, precisamente por la huella que marcó a lo largo de los años.

Tras el trágico accidente, la familia del intérprete tomó las riendas de los negocios que tenía el famoso, buscando preservar su esfuerzo y mérito construido por mucho tiempo. Todo el equipo hace lo posible para mantener vivos estos proyectos, sin descuidar las tiendas y propuestas que tenía.

Sin embargo, recientemente, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, llamó la atención en redes sociales con una denuncia que hizo, al revelar que en uno de los locales ocurrió un inesperado robo. La mujer explicó que el hurto sucedió en La Cumbre, asegurando que era la primera vez que pasaba algo así.

En un comunicado, con evidencia, la hermana del artista expresó su malestar, ya que querían encontrar al culpable del robo del que fue víctima uno de los clientes. Fue en ese momento cuando pidió que se lo reconociera y se juntara información para hacer la denuncia correspondiente.

“Lamentamos el robo del bolso de uno de nuestros clientes en el local. Es la primera vez que ocurre una situación así en La Cumbre Licorera. Este es un espacio que busca honrar y respetar el nombre y la imagen de Yeison Jiménez”, escribió.

“Si alguien reconoce a las personas o tiene información, agradecemos que realicen la denuncia correspondiente o me la hagan saber. Entre todos cuidemos este lugar”, agregó.

No obstante, Lina Jiménez había preocupado a sus seguidores con un contenido que subió a sus redes sociales, mostrando su rostro con un vendaje en el ojo. En este espacio aprovechó y aclaró cómo se encontraba, despejando cualquier especulación.

Según explicó, este parche era por haberse frotado los ojos mientras lloraba, lo que provocó una lesión inesperada.