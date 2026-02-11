Se conoce video en el que Yeison Jiménez destapó la verdadera razón por la que no había cambiado su avión: “Lo confieso”

La música popular en Colombia atraviesa un momento de profundo duelo tras la muerte de Yeison Jiménez, considerado uno de los máximos referentes del género. Su fallecimiento dejó un vacío notable en la industria musical, donde construyó una trayectoria cercana a la gente, marcada por letras cargadas de sentimiento que conectaron con miles de seguidores en todo el país.

El cantante se movilizaba en una avioneta que sufrió un trágico accidente, en el que también perdieron la vida otras cinco personas. El siniestro se registró en cercanías del aeródromo Juan José Rondón, sobre el corredor vial que comunica a los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil, el hecho ocurrió a las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en una zona próxima a estas localidades boyacenses. Tras el impacto, los organismos de emergencia activaron de manera inmediata los protocolos de atención y rescate, al tiempo que iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Sale a la luz el último audio de Yeison Jiménez antes de morir en el accidente aéreo: “Muchas cosas en la cabeza”

Al cumplirse el primer mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, la atención del público volvió a centrarse en su historia luego de que saliera a la luz un video grabado tiempo atrás, en el que el propio artista hacía referencia a la aeronave en la que solía desplazarse.

Según quedó registrado, el intérprete habló con Laura Acuña en un espacio digital, revelando un poco de esa pasión que sentía por los aviones. Allí señaló que estaba interesado en cambiar la avioneta, pero no contaba con el dinero para llevar a cabo sus planes.

“Quiero comprar otro y subir el nivel, pero no tengo la plata, te lo confieso. De hecho, esta mañana me desperté temprano y volví a buscar los aviones para ver qué ha salido a la venta”, comentó.

De igual manera, Yeison Jiménez confesó que el avión en el que se movía era propio, por lo que contaba con el equipo para viajar. En este punto fue cuando reafirmó lo que valía realmente tener este medio de transporte, ya que se ahorraba tiempo y dinero a largo plazo.

“El avión es mío, ya llevo dos años con él y tengo mi piloto. Es mediano, para ocho personas, y me lo compré porque viajo a todo lado y me da vida. Dios me ha regalado muchas cositas, pero lo único que yo me disfruto después de tantos años andando en la calle, madrugando, trasnochando, comiendo a deshoras, enfermo y sin ver a mi familia, es el avión porque en él trabajo y voy y canto”, dijo.