Al cumplirse un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, el recuerdo de aquella tragedia continúa presente entre los colombianos y dentro del mundo musical.

Lo ocurrido el 10 de enero dejó una huella profunda, no solo por la pérdida del artista, sino por las circunstancias que rodearon el hecho y que con el paso de los días siguieron saliendo a la luz.

Con el transcurso de las semanas, el público ha mantenido vivo su legado a través de sus canciones, entrevistas y momentos que compartió en escenarios y medios. Aunque muchos evocan su memoria desde el afecto y la admiración, la familia del cantante señaló que algunas personas han utilizado su nombre y su imagen de manera inapropiada, generando polémicas innecesarias y situaciones que han causado malestar.

Sin embargo, este martes de 10 de febrero, Heidy Jiménez, una de las hermanas del fallecido artista, conmovió al subir una imagen en la madrugada, donde reflejaba el dolor que seguía invadiendo su corazón.

Hermana de Yeison Jiménez hizo llamado y expuso delicado tema tras muerte del cantante: “Que no siga engañando”

La joven utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir una fotografía en compañía de Yeison Jiménez, expresando el deseo más grande que tenía al poderlo escuchar una vez más. Sus palabras fueron puntuales; no entendía la razón de esta tragedia, teniendo en cuenta que todo pasó tan repentino.

En la imagen se aprecia al intérprete abrazado a la mujer, dándole un beso en la cabeza mientras ella lo rodeaba con sus brazos.

“Quisiera hacer una llamada al cielo para escuchar tu voz”, escribió en la postal.

“Hermanito, ¿por qué?”, agregó.

Yeison Jiménez y su hermana Foto: Instagram @heidyjimenez38

Este mensaje movió fibras en miles de personas, quienes intentaron enviar palabras de apoyo ante la ausencia de la celebridad musical. Varios revivieron aquel fatídico día de enero, asegurando que nunca lo olvidarían.

De hecho, en otros post enfatizaron en lo duro que debía ser para los hermanos y padres, quienes seguían con el vacío de perder un ser amado.