Gente

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Heidy Jiménez compartió una serie de imágenes en las que habló del desgarrador instante que atravesaba.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

11 de enero de 2026, 7:17 p. m.
Heidy y Yeison Jiménez.
Heidy y Yeison Jiménez. Foto: Instagram @heidyjimenez38

Yeison Jiménez logró consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, construyendo una carrera destacada que lo llevó a ganarse el reconocimiento del público y el respeto de otros artistas. Su voz, sus composiciones y su sello personal hicieron que miles de personas se identificaran con sus canciones a lo largo de los años.

No obstante, el sábado 10 de enero quedó marcado como una fecha de profundo dolor para el país, tras conocerse la tragedia aérea en la que perdió la vida el cantante. La avioneta en la que se desplazaba sufrió un grave accidente y, con el paso de las horas, se confirmó que ninguno de los seis ocupantes sobrevivió.

La noticia generó conmoción y tristeza entre seguidores y colegas, especialmente por la forma en la que se fueron revelando los detalles del siniestro. Aunque muchos se aferraron a la esperanza de que se tratara de un error, la Aeronáutica Civil fue la entidad encargada de ratificar oficialmente la muerte de Yeison Jiménez, dejando un vacío difícil de llenar en la música colombiana.

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

En medio del impacto que generó esta noticia, las miradas de los curiosos se posaron en Heidy Jiménez, una de las hermanas de Yeison Jiménez, quien publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. La joven compartió unas palabras, reflejando el dolor que la invadía al perder a su ser amado.

Gente

Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

Nación

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Gente

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

Gente

Sebastián Ayala, otro cantante de música popular, sufrió un fuerte accidente de tránsito tras la muerte de Yeison Jiménez

Gente

El conmovedor mensaje con el que Camilo Cifuentes se despidió de Yeison Jiménez: “Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”

Deportes

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

Gente

Video: así le informaron al público en Marinilla la muerte de Yeison Jiménez, lo esperaban para su concierto

Nación

Aeronáutica Civil revela que avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí alcanzó a despegar: “Hay un desplazamiento”

Confidenciales

Francisco Barbosa lamentó la muerte de Yeison Jiménez y recordó la vez que hablaron: “Su legado artístico permanecerá”

De acuerdo con lo que publicó, la mujer envió un post en el que pedía a la vida que todo fuera mentira, ya que no sabía qué iba a hacer sin su hermano. Dicha imagen removió fibras, ya que era conocido lo unidos que eran.

Papito, por favor, llámame y dime que es mentira. Por favor (…) Hermano, qué voy a hacer sin ti. Te necesito”, dijo.

De igual manera, compartió un video en el que se veía al cantante caminando por una especie de desierto, mientras ella lo grababa de espaldas. En ese espacio volvió a enmarcar esta sensación de dolor, agradeciéndole y despidiéndolo.

“Amor de mi vida, ¿por qué? (…) Te amo y eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida. Gracias por siempre estar para mí. Te amo”, escribió en la historia de su perfil.

Más de Gente

Heidy y Yeison Jiménez.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Yeison Jiménez

Medicina Legal confirma que llegó a Bogotá el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo en Boyacá

Así habría quedado la aeronave tras el siniestro.

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

Rinden homenaje a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Pipe Bueno y otros artistas que le han rendido homenaje a Yeison Jiménez en sus recientes conciertos

Sebastián Ayala

Sebastián Ayala, otro cantante de música popular, sufrió un fuerte accidente de tránsito tras la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

El conmovedor mensaje con el que Camilo Cifuentes se despidió de Yeison Jiménez: “Ojalá nuestro tiempo hubiese sido más largo”

Yeison Jiménez iba a grabar en colaboración con varios artistas del género popular.

La nueva canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia: todo salió a la luz tras su muerte

YEISON JIMENEZ

Video: así le informaron al público en Marinilla la muerte de Yeison Jiménez, lo esperaban para su concierto

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular

Video habría dejado en evidencia un detalle en el accidente de avioneta en el que murió Yeison Jiménez: “Se le acabó la pista”

Cantantes colombianos fallecidos en trágicos accidentes

Yeison Jiménez y otros artistas colombianos que han fallecido en trágicos accidentes

Noticias Destacadas