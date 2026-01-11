Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

Yeison Jiménez logró consolidarse como uno de los máximos exponentes de la música popular en Colombia, construyendo una carrera destacada que lo llevó a ganarse el reconocimiento del público y el respeto de otros artistas. Su voz, sus composiciones y su sello personal hicieron que miles de personas se identificaran con sus canciones a lo largo de los años.

No obstante, el sábado 10 de enero quedó marcado como una fecha de profundo dolor para el país, tras conocerse la tragedia aérea en la que perdió la vida el cantante. La avioneta en la que se desplazaba sufrió un grave accidente y, con el paso de las horas, se confirmó que ninguno de los seis ocupantes sobrevivió.

La noticia generó conmoción y tristeza entre seguidores y colegas, especialmente por la forma en la que se fueron revelando los detalles del siniestro. Aunque muchos se aferraron a la esperanza de que se tratara de un error, la Aeronáutica Civil fue la entidad encargada de ratificar oficialmente la muerte de Yeison Jiménez, dejando un vacío difícil de llenar en la música colombiana.

Ella es Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, madre de sus hijos y alejada del foco público

En medio del impacto que generó esta noticia, las miradas de los curiosos se posaron en Heidy Jiménez, una de las hermanas de Yeison Jiménez, quien publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales. La joven compartió unas palabras, reflejando el dolor que la invadía al perder a su ser amado.

De acuerdo con lo que publicó, la mujer envió un post en el que pedía a la vida que todo fuera mentira, ya que no sabía qué iba a hacer sin su hermano. Dicha imagen removió fibras, ya que era conocido lo unidos que eran.

“Papito, por favor, llámame y dime que es mentira. Por favor (…) Hermano, qué voy a hacer sin ti. Te necesito”, dijo.

De igual manera, compartió un video en el que se veía al cantante caminando por una especie de desierto, mientras ella lo grababa de espaldas. En ese espacio volvió a enmarcar esta sensación de dolor, agradeciéndole y despidiéndolo.

“Amor de mi vida, ¿por qué? (…) Te amo y eres el mejor papá y hermano que me pudo dar Dios en la vida. Gracias por siempre estar para mí. Te amo”, escribió en la historia de su perfil.