La industria musical está de luto, luego de que se confirmara la lamentable noticia sobre la muerte de un artista barranquillero. Se trató de Zalek, quien había marcado huella con su trabajo desde hace varios años.

Él era Jimmer Hernández, reconocido odontólogo que murió y trabajó con varios famosos

De acuerdo con un comunicado oficial, el intérprete perdió la vida en un accidente de moto en Medellín, este 10 de marzo. La celebridad había compartido un clip en redes sociales mostrando sus ensayos vocales junto a una coach.

Las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar, lamentando el deceso en este siniestro. Muchos lo despidieron y plasmaron su sorpresa por esto que ocurrió, ya que tenía un futuro prometedor como artista.

“Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música. Zalek se destacó por su estilo, su energía y su compromiso con su carrera, construyendo un camino dentro de la música colombiana y dejando huella en quienes tuvieron oportunidad de conocerlo”, escribió el equipo de Gus Rincón.

De igual forma, su representante publicó un post, el cual despertó tristeza en miles de seguidores y fanáticos de sus sonidos.

“Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos, y a todos los que hicieron parte de su historia”, escribió su equipo de trabajo.

“Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros”, agregaron en el comunicado oficial.

Zalek, artista que murió en Medellín. Foto: Instagram @alejozero_

¿Quién era Zalek?

Zalek arrancó en su tierra natal y se popularizó compartiendo algunos videos de covers en redes sociales, ganándose el cariño de miles de personas. Poco a poco conquistó con su voz, logrando ser un artista comentado entre los usuarios de estos escenarios.

No obstante, el barranquillero logró expandirse en varios países, conquistando Argentina y España con su música, ya que combinaba los ritmos electrocorridos y las notas más arraigadas a su cultura.

Su paso por la industria colombiana fue bastante considerable, alcanzando espacios como México, el cual visitó en 2024. Zalek ya tenía corridos escritos y fue plasmándolos en producciones que deseaba dar a conocer.

Entre su lista de trabajos estaba Batería Baja, junto a Luister La Voz y No Te Vayas, los cuales fueron trampolín para impulsar ¿Qué pasó?, otra idea que sonó bastante en 2025. De igual manera, colaboró con Fanny Lu y Elder Dayán en proyectos recordados.

El compositor colombiano construyó su carrera desde muy pequeño, presentándose en fiestas y generando contenido como en los viejos tiempos, donde la producción no era de fácil acceso como ahora. Su voz cruzó fronteras y grabó videoclips en Ciudad de México, enamorando a millones de personas.

Sus redes sociales superaron los 47.000 seguidores en Instagram, además de llegar a casi al millón en TikTok.