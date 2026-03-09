Él era Jimmer Hernández, reconocido odontólogo que murió y trabajó con varios famosos

Los famosos colombianos lidian con una dolorosa pérdida luego de que se confirmara la noticia sobre la muerte de un querido rostro que trabajaba muy de cerca con ellos. Se trató de Jimmer Hernández Amador, un odontólogo destacado en el sector de la salud y estética dental, quien se encargaba de sus sonrisas y cuidado.

Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser querido con emotivas palabras: “Te recordaré siempre”

Según se observó, Elite Cosmetic Dental, el consultorio del médico, confirmó el deceso en la madrugada del pasado 7 de marzo, llevando a que artistas, cantantes e influenciadores reaccionaran a este triste suceso. El comunicado oficial no enfatizó en lo que ocurrió, dejando en el aire cuáles fueron las causas del fallecimiento.

“Hasta siempre, doctor Jimmer Hernández. Hoy despedimos a un gran profesional, pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, se leyó en el post.

“Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar”, agregaron.

Después de que saliera a la luz esta información, celebridades como Lina Tejeiro, Yolanda Rayo, Johanna Yepes y José Miel aprovecharon para compartir mensajes emotivos por esta pérdida. Varios habían generado una cercanía con el profesional, por lo que ya eran más amigos que solo pacientes.

¿Quién era Jimmer Hernández?

Jimmer Hernández era conocido en el ámbito de la salud oral y estética, resaltando por ser el encargado de lograr las mejores sonrisas de la industria del entretenimiento nacional. Su trabajo se veía reflejado en los dientes y la imagen de algunas personas, quienes no dudaban de felicitarlo y agradecer por los resultados alcanzados.

El odontólogo fue creciendo con los años y allí fue cuando creo Elite Cosmetic Dental, la clínica especializada en tratamientos estéticos dentales. Con el pasar del tiempo se expandió, ubicando sedes de estos servicios en Medellín, Bogotá, Villavicencio y hasta Miami, Estados Unidos.

Según se conoció, su trayectoria iba más de los diez años de experiencia en la odontología, siendo graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Agregó estudios en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, alcanzado así un mayor aprendizaje y conocimiento en este sector.