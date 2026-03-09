Gente

Él era Jimmer Hernández, reconocido odontólogo que murió y trabajó con varios famosos

El odontólogo destacó con sus servicios y trabajo en famosos como Alina Lozano y Lina Tejeiro.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

9 de marzo de 2026, 2:40 p. m.
Jimmer Hernández, reconocido odontólogo.
Jimmer Hernández, reconocido odontólogo. Foto: Instagram @drjimmerhdez

Los famosos colombianos lidian con una dolorosa pérdida luego de que se confirmara la noticia sobre la muerte de un querido rostro que trabajaba muy de cerca con ellos. Se trató de Jimmer Hernández Amador, un odontólogo destacado en el sector de la salud y estética dental, quien se encargaba de sus sonrisas y cuidado.

Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser querido con emotivas palabras: “Te recordaré siempre”

Según se observó, Elite Cosmetic Dental, el consultorio del médico, confirmó el deceso en la madrugada del pasado 7 de marzo, llevando a que artistas, cantantes e influenciadores reaccionaran a este triste suceso. El comunicado oficial no enfatizó en lo que ocurrió, dejando en el aire cuáles fueron las causas del fallecimiento.

Hasta siempre, doctor Jimmer Hernández. Hoy despedimos a un gran profesional, pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, se leyó en el post.

“Tu legado seguirá vivo en cada uno de nosotros y en cada historia que ayudaste a cambiar”, agregaron.

Gente

Dayana Jaimes le tiró a Betsy Liliana, la hija de Diomedes, que se ‘quemó’ en las urnas

Gente

El precio del lujoso reloj que Verónica Alcocer lució al votar junto a Gustavo Petro en las elecciones de 2026

Gente

Silvestre Dangond conquista Estados Unidos con ‘El último baile’ y deslumbra con invitados de nivel: “Me deja sin palabras”

Gente

Melina Ramírez se fue de viaje con la ex de su esposo para tener importante celebración familiar; llevaron a sus hijos

Gente

Pipe Bueno representó a Colombia en evento deportivo en Estados Unidos; entonó el himno y dejó en alto la bandera

Gente

Amaranta Hank estalló por incómodo tema de Margarita Rosa de Francisco: “Patético”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez denuncia robo en local del artista y aclara su estado de salud: “Es la primera vez”

Gente

Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser querido con emotivas palabras: “Te recordaré siempre”

Gente

Murió Antonio Lobo Antunes, famoso novelista y favorito al Nobel, a los 83 años; luchó con fuerza contra el cáncer

Gente

Asesinan a reconocido integrante de grupo de música regional mexicana; comparten doloroso mensaje

Después de que saliera a la luz esta información, celebridades como Lina Tejeiro, Yolanda Rayo, Johanna Yepes y José Miel aprovecharon para compartir mensajes emotivos por esta pérdida. Varios habían generado una cercanía con el profesional, por lo que ya eran más amigos que solo pacientes.

¿Quién era Jimmer Hernández?

Jimmer Hernández era conocido en el ámbito de la salud oral y estética, resaltando por ser el encargado de lograr las mejores sonrisas de la industria del entretenimiento nacional. Su trabajo se veía reflejado en los dientes y la imagen de algunas personas, quienes no dudaban de felicitarlo y agradecer por los resultados alcanzados.

El odontólogo fue creciendo con los años y allí fue cuando creo Elite Cosmetic Dental, la clínica especializada en tratamientos estéticos dentales. Con el pasar del tiempo se expandió, ubicando sedes de estos servicios en Medellín, Bogotá, Villavicencio y hasta Miami, Estados Unidos.

Según se conoció, su trayectoria iba más de los diez años de experiencia en la odontología, siendo graduado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Agregó estudios en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, alcanzado así un mayor aprendizaje y conocimiento en este sector.