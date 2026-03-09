Lina Tejeiro, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser querido con emotivas palabras: “Te recordaré siempre”

Lina Tejeiro se ha consolidado como una de las personalidades más visibles del entretenimiento en Colombia, gracias a su trayectoria en la actuación y a su constante presencia en redes sociales. Su carisma y cercanía con el público la han llevado a acumular una gran comunidad digital, donde cada una de sus publicaciones genera miles de reacciones.

No obstante, en las últimas horas la actriz volvió a ser tema de conversación por un motivo distinto. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores una noticia dolorosa relacionada con una pérdida reciente, un mensaje que despertó numerosas muestras de apoyo y solidaridad entre quienes siguen su vida y carrera.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Lina Tejeiro publicó una serie de fotografías en las historias de su perfil, donde despidió a un amigo cercano con el que compartió en distintas ocasiones. La celebridad entregó un pequeño mensaje, plasmando la tristeza que sentía.

Según se observó en redes sociales, Jimmer Hernández, reconocido odontólogo y creador de contenido, murió recientemente y despertó toda clase de reacciones en distintos famosos que habían trabajado con él. Lina Tejeiro fue una de las que lamentó este deceso, precisamente porque el profesional fue quien cuidó de su salud oral por un largo tiempo.

En un comunicado oficial, la cuenta del médico lo despidió y dejó en evidencia el dolor que había entre su equipo de trabajo. “Hasta siempre, doctor Jimmer Hernández. Hoy despedimos a un gran profesional, pero, sobre todo, a un ser humano extraordinario. Gracias por tu visión, tu entrega y por transformar miles de vidas a través de una sonrisa”, se leyó en el post.

La actriz subió imágenes posando con Hernández, compartiendo unas breves palabras en las que lo despedía y dejaba en alto el cariño que sentía por él.

“Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre”, escribió, ubicando un emoji de corazón roto.

Lina Tejeiro despidió a Jimmer Hernández. Foto: Instagram @linatejeiro

De igual manera, otra famosa que no se contuvo por esta noticia fue Johanna Yepes, presentadora de La Corona TV, quien subió un contenido para hablar de este luto que atravesaba por la muerte de su amigo.

“Me duele aceptar que no estás, tengo mi corazón partido en mil pedazos 💔. Te recordaré con amor, respeto y sinceridad absoluta tal como tú lo harías", escribió al inicio.

“GRACIAS INFINITAS AMIGO por ser parte de mi vida, gracias por regalarme momentos felices, por apoyarme, sostenerme y ser especial siempre conmigo y los míos. Te amo por siempre, mi guerrero, mi luchador incansable, mi soñador en grande que nunca le hizo mal a nadie. No nos preparaste para despedirte y hoy duele decirte adiós”, agregó.