Lina Tejeiro se convirtió en una de las figuras más comentadas y famosas de la televisión colombiana, debido a su sólido talento para la actuación y creación de contenido. La celebridad alcanzó popularidad en plataformas digitales, siendo foco de miles de reacciones.

Sin embargo, recientemente, la artista fue blanco de comentarios tras una lamentable noticia que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde habló de una pérdida que tuvo en los últimos días.

Lina Tejeiro, que le tiró a Yina Calderón, publicó un carrete de fotos con las que confirmó la muerte de una de sus mascotas, la cual presentó problemas de salud. Las complicaciones surgieron con el paso de los días, mientras ella presentaba una obra de teatro.

“Mi Romeo te fuiste y me dejaste llena de dudas, sin entender por qué la vida es así. Hace cuatro meses, el mismo día que empecé los ensayos de la obra de teatro, te enfermaste. Te dio una pancreatitis y luchamos juntos hasta que lograste salir adelante”, comentó.

“Un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé en abandonar la obra solo para poder estar junto a ti en la clínica. Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos. Mi mamá y mi hermano me relevaban para no dejarte solo y para que yo pudiera cumplir este reto con un poco de tranquilidad. (Gracias)”, agregó, mencionando el papel fundamental de su familia.

La actriz afirmó que la última función fue complicada de llevar, ya que se encontraba en una dualidad al saber que su mascota estaba poniéndose mal de salud. A pesar de que intentó tomar decisiones fuertes, salió adelante y pidió a Dios que el perrito la esperara para despedirse.

“Ayer fue mi última función. Durante el día te sentí raro. Fuimos a la clínica y me dijeron que debía dejarte allí por tu condición. Sabía que te dejaba en buenas manos, y también sabía que tenía que estar en el teatro para mis dos últimas funciones, tenía un conflicto interno de no querer ir a función y quedarme contigo pero guardaba la esperanza de que te ibas a recuperar”, contó.

“En medio de la penúltima función recibí la llamada de la clínica y no pude contestar. Mientras intentaba devolver la llamada y me alistaba para la última función, me llamó mi mamá y me dijo que estabas muy grave. Me sentí horrible. Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras. Pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando”, agregó.

En cuanto logró reunirse con Romeo, Lina Tejeiro aseguró que le agradeció, lo acompañó en sus últimos instantes y lo besó, viendo cómo cerraba sus ojitos para siempre.

“Le pedí a Dios que me ayudara, que me esperaras y que me diera las fuerzas para hacer la función. Te dediqué mi última función. La hice con todas las fuerzas de mi alma, y mis compañeros también lo dieron todo. Y así fue, mi Romeo. Hice mi última función. Llegué a la clínica. Te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste“, mencionó.

“Te amo con toda mi alma. Gracias por tanto mi Romeo. Ocho años juntos, donde fuimos profundamente felices”, concluyó.