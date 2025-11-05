Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas que ha sido reconocida por su participación en exitosas producciones desde muy pequeña, como Padres e Hijos y, la más reciente, Nuevo rico, nuevo pobre. Además, se ha desempeñado como empresaria, presentadora y concursante, este último de programas como La vuelta al mundo en 80 risas.

La mujer oriunda de Villavicencio no solo se ha destacado por talento en televisión, sino también por su personalidad única y espontánea, que ha encantado a muchos internautas. Y aunque no le gusta estar envuelta en polémicas, es muy directa al momento de hablar y en varias ocasiones ha sido tema de conversación por sus opiniones que resultan ser controversiales.

Lina Tejeiro confesó cuánto tiempo lleva en celibato

En diversas situaciones, la actriz ha sido muy sincera sobre su vida personal y las decisiones que ha tomado a lo largo de esta, como revelar la razón por la que se operó a los 17 años y recientemente, habló de un tema que generó aún más sorpresa en sus seguidores.

Durante una entrevista en Los Impresentables, programa de Los 40 Colombia, conversó sobre diferentes temas, entre ellos, su soltería y cuánto tiempo lleva en celibato.

“Lina para tener una relación tiene estándares muy altos y por eso duró año y medio en celibato”, comentó Pipe Flórez.

“Dos años”, aclaró Lina, agregando que eso fue hace un tiempo, pues después estuvo con alguien y ahorita “va a cumplir un año”.

Una respuesta que sorprendió a los presentadores del programa, quienes le preguntaron si en este momento estaba saliendo con una persona o por qué había tomado la decisión de estar soltera.

“Porque es que estoy dedicada a mí, no le he dado tiempo”, respondió.

Lina Tejeiro mandaría a terapia a Yina Calderón

Durante la misma entrevista en Los 40, la actriz aseguró que mandaría a terapia a la DJ colombiana, pues en el momento en el que los locutores le mencionaron que Yina igualmente no se defendería, dando a entender se referían a lo ocurrido en su pelea de ‘Stream Fighters 4′, Lina no se guardó nada.

“No y cuando se defiende sale con unos argumentos todos cul@s, hablando de cosas de hace tres años, que no tienen nada que ver”, dijo.