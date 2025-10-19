Suscribirse

Yina Calderón habló de su derrota con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4: “Yo no vivo del boxeo”

La creadora de contenido no se mostró arrepentida de su decisión y afirmó que no perdió.

Redacción Gente
19 de octubre de 2025, 5:21 p. m.
Yina Calderón y Andrea Valdiri
Yina Calderón confesó que habría cumplido su objetivo en Stream Fighters 4. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Captura de pantalla redes sociales

Por medio de sus historias de Instagram, Yina Calderón se pronunció ante la ola de críticas que ha recibido por la sorpresiva decisión que tomó en Stream Fighters 4, y se defendió dejando claro que no se arrepiente de lo que hizo en este popular evento, al que asistieron miles de personas y más de cuatro millones de espectadores estaban conectados a su transmisión en vivo.

“Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención...”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Contexto: La oración que marcó la noche de Stream Fighters 4 y dejó desconcertado a más de uno: “qué necesidad”

Sus declaraciones las acompañó con un video en el que se ve a Andrea Valdiri alzando este elemento que representa su victoria ante un combate que, tras menos de 25 segundos, se finalizó por decisión de Calderón, que no hizo el mínimo esfuerzo por defenderse.

Además, agregó que ella no vive del boxeo, sino del show, que fue lo que causó al detener el enfrentamiento y optar por no continuar.

Yina Calderón
Yina Calderón reconoció su derrota con Valdiri. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial

La decisión de Calderón causó la furia tanto del público como de los organizadores del evento, incluido Westcol, pues aunque todos le insistieron que diera la pelea hasta donde pudiera, ella se negó rotundamente y ni siquiera lo intentó.

“Todo el mundo está viendo. Honor y respeto, Yina. Se pelea hasta el final”, le dijo el streamer mientras intentaba controlar la situación.

Ante lo ocurrido, el público empezó a mostrar su rechazo a la determinación de Calderón y el ambiente, que en un principio estaba marcado por la adrenalina que causaban las peleas, se puso mucho más tenso, provocando un caos en el Coliseo MedPlus de Bogotá la noche del sábado, 18 de octubre.

Contexto: Karina García tuvo que ser reanimada en ‘Stream Fighters 4’; perdió la pelea contra Karely Ruiz

Andrea Valdiri no pudo contener el llanto

La creadora de contenido iba dispuesta a pelear con su rival, sin embargo, una vez se confirmó la decisión de Yina Calderón de no seguir con el combate, la barranquillera no pudo contener su llanto de la decepción que le causó el show.

Mientras los organizadores criticaban la actitud que tomó la empresaria de fajas, Valdiri se limitó a alzar el cinturón, símbolo de su victoria en el ring, tratando de secar sus lágrimas por lo ocurrido, pues fueron varios meses de entrenamiento para cumplir esta cita.

Debido a esto, ofreció disculpas al público, ya que se suponía que su enfrentamiento con Yina Calderón era el principal de la noche y, aún así, fue el más rápido y menos intenso de la jornada.

