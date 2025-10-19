La oración que marcó la noche de Stream Fighters 4 y dejó desconcertado a más de uno: “qué necesidad”

La edición número cuatro de Stream Fighters estuvo marcada por varios momentos inesperados, entre ellos un acto religioso que sorprendió al público en medio de la euforia del evento, que este año contó con el apoyo de diferentes patrocinadores.

El streamer JH de la Cruz, uno de los más populares en TikTok, fue el responsable detrás de la idea de esta escena, dejando atónitos a los asistentes y espectadores de la transmisión en vivo de este encuentro con sus declaraciones antes de su enfrentamiento contra CristoRata de Perú.

Su intervención empezó con la frase que lo identifica: “¡Qué bendición". Luego, sacó una biblia y comenzó a leer uno de sus versículos en agradecimiento a Dios. Mientras tanto, la mayoría de los asistentes permanecían en silencio y Westcol pidió que se pusieran de pie.

Aunque muchos creían que la oración de JH de la Cruz sería breve, el creador de contenido anunció que había invitado al pastor de la iglesia Adventista de jóvenes a nivel Colombia, Leonel Preciado, para que se encargara de guiar este acto religioso.

Yo entiendo la religión de JH, pero qué necesidad de prácticamente imponerla en un evento que nada que ver como Stream Fighters 4???? pic.twitter.com/Wev1m10NEN — Sabrina (@sadbrinita) October 19, 2025

“Quisiera invitarlos, de acuerdo a su creencia, si pueden inclinar su rostro o elevar su corazón al señor, que podamos hacer una oración por la juventud de Colombia, del mundo y por cada uno de ustedes”, dijo el pastor.

Para concluir la oración, encomendó a Dios una bendición al creador de contenido en su combate y dio paso a lo que todos estaban esperando: el enfrentamiento entre el streamer y CristoRata.

Así reaccionaron en redes a la oración en Stream Fighters 4

En redes sociales las opiniones frente a este acto religioso estuvieron divididas, pues aunque algunos apoyaron la escena que protagonizó en influencer, otros no se mostraron tan cómodos con la situación y argumentaron que no era el espacio adecuado para este tipo de manifestaciones.

“No hay ser en este planeta con más Aura que JH“; ”magina llegar a Stream Fighters 4 invicto, poner de pie dos veces a un estadio para escuchar la palabra, llegar con dos mujerones, ganar en un round, discutir porque querías seguir peleando y casi darte con el referee y retar al anfitrión a pelear", dicen algunos comentarios.

Y es que los espectadores tampoco pudieron pasar por alto que De la Cruz retó a Westcol y le confesó que anhela una batalla entre los dos en este evento.

JH de la Cruz se llevó la victoria

Tal como lo hizo en la edición de 2024, el influencer que ha cautivado a sus seguidores con sus historias sobre temas religiosos logró vencer a CristoRata en un intenso combate, donde logró dominar su fuerza y llevarse una vez más el título de ganador.

Recordemos que el año pasado se enfrentó contra Camilo Sánchez, quien terminó recibiendo una fuerte golpiza en el ring, que para esa ocasión se llevó a cabo en la plaza de toros La Macarena de Medellín.