Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

Poco antes del esperado enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri que resultó ser motivo de vergüenza para Stream Fighters 4, según Westcol, una pareja desató la euforia del público en el Coliseo MedPlus de Bogotá al protagonizar una emotiva escena en medio del ring que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho se presentó mientras el streamer se encontraba en el escenario haciendo una intervención, en medio de la adrenalina de la noche por las peleas ya disputadas y las que aún se esperaban. En ese momento, apareció un hombre de manera inesperada y le solicitó un espacio para subir al ring junto a su pareja.

Aunque al principio Westcol se mostró un poco confundido, enseguida fue testigo de cómo el hombre se arrodilló, sacó un anillo y le pidió matrimonio a su novia frente a los asistentes que se encontraban presentes y los más de 4 millones de espectadores conectados a la transmisión del evento.

“No, no, no, yo no quiero ver eso”, fue la reacción del streamer ante la romántica escena que protagonizó la pareja acompañada de un beso y un fuerte abrazo.

Luego, el creador de contenido desmintió lo que había dicho y confesó que siempre había querido ser testigo de un momento como éste. “¡Acaban de pedir matrimonio en mi evento!”, expresó emocionado.

😯 👀 Seguidor De WestCOL Le Propone Matrimonio a su Mujer En #StreamFighters4 🥊🔥 pic.twitter.com/bXi0zWgpQN — Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 19, 2025

La inesperada confesión de Westcol sobre su vida sentimental

Al momento de felicitar a la pareja, en especial al hombre que demostró su valentía y amor con este gesto frente a millones de personas, Westcol sorprendió con una inesperada confesión sobre su vida sentimental.

“¡Qué belleza brother, lo felicito!. Siempre es muy bien encontrar al amor de su vida, yo lo intenté encontrar varias veces y fracasé. He fracasado como cinco veces. Lo felicito por el valor de hacerlo en un estadio”.

Enseguida, todos bromearon con lo que sería un “no” como respuesta de una mujer ante una propuesta de matrimonio en público, como la que se acababa de presentar, y Westcol fue un poco más allá mencionando que todo podía pasar, como terminar una semana después de aceptar el compromiso.

Lo cierto es que esta propuesta de matrimonio dio mucho de qué hablar entre los internautas, ya que generalmente este tipo de escenas suelen presentarse en conciertos, especialmente cuando el artista interpreta una canción romántica.