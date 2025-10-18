Suscribirse

Murió Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit; la banda compartió doloroso mensaje

Por medio de la cuenta oficial de Instagram, sus más fieles admiradores se mostraron afectados.

Laura Camila Másmela Bernal

19 de octubre de 2025, 1:11 a. m.
El bajista de Limp Bizkit fue despedido por sus compañeros de banda.
Por medio de las redes sociales oficiales de Limp Bizkit la banda, que combinó géneros como groove, metal y funk, anunció el fallecimiento de Sam Rivers, quien fue uno de sus fundadores y bajista principal.

A través de la cuenta oficial de Instagram, sus compañeros se despidieron de la estrella con un profundo mensaje, el cual dejó sorprendidos a los 1,7 millones de seguidores que acumulan en la plataforma.

“En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers. Hoy perdimos a nuestro hermano. A nuestro compañero de banda. A nuestro latido. Sam Rivers no era solo nuestro bajista: era pura magia. El pulso bajo cada canción, la calma en medio del caos, el alma en el sonido".

Agregaron: “Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que jamás podrán ser reemplazados. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme. Compartimos tantos momentos —salvajes, tranquilos, hermosos— y cada uno de ellos fue más especial porque Sam estaba allí“.

En medio del dolor de haber perdido a uno de los miembros más importantes de su agrupación, dejaron saber que le tenían un gran cariño y, al mismo tiempo, agradecieron por cada uno de los aprendizajes y enseñanzas que les dejó a lo largo del trabajo que hicieron durante varios años.

“Era una persona única en la vida. Una verdadera leyenda entre leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo. Te amamos, Sam. Siempre te llevaremos con nosotros. Descansa en paz, hermano. Tu música nunca termina”.

Hasta el momento, ninguno de sus excompañeros o familiares han dado detalles de la causa de su muerte, y sus fanáticos están a la espera por conocer las razones de su deceso.

Por otro lado, sus más fieles admiradores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y dejaron algunas palabras de fortaleza para su familia, amigos y seres queridos.

“Esto golpea fuerte. Fue uno de los mejores y más influentes bajistas de nuestra era. Era súper creativo y tenía un tono increíble. Escribió líneas maravillosas en una banda en donde en bajo estaba al frente y en el centro. Descansa en paz, amigo”; “Descanse en paz, fue una verdadera leyenda, el mejor bajista del metal. Me alegra haberlo visto tocar con los Limp Bizkit antes de su muerte” y “Qué locura y qué casualidad. No hay noticias de que tuviera mala salud, ni nada. Fue fundamental para el metal de los 2000”, son algunos de los mensajes que se leen.

