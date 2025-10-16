Ace Frehley, el guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, quien cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra que lanzaba humo, murió este jueves, 16 de octubre, a sus 74 años.

Frehley falleció pacíficamente, rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída, según informó su representante.

Los familiares expresaron en un comunicado que están “completamente devastados y con el corazón roto”, pero que recordarán siempre su risa y celebrarán la bondad que compartió con los demás.

Kiss, cuya música incluye éxitos como ‘Rock and Roll All Nite’ y ‘Detroit Rock City’, fue conocida por sus espectaculares presentaciones en vivo, que incluían fuegos artificiales, instrumentos que humeaban y sangre falsa saliendo de la boca de los integrantes, quienes vestían armaduras, botas de plataforma, pelucas y su característico maquillaje blanco y negro.

¿Qué se sabía del accidente del artista?

TMZ, uno de los medios de comunicación con mayor credibilidad a nivel mundial en la industria del entretenimiento, dio a conocer en la tarde del jueves 16 de octubre que Ace Frehley, el guitarrista de Kiss, sufrió una inesperada caída, que le generó una hemorragia cerebral, la cual puso en riesgo su vida.

“El guitarrista original de la icónica banda Kiss, se encuentra hospitalizado y conectado a un ventilador luego de sufrir una hemorragia cerebral [...]. Fuentes cercanas al músico indican que el incidente se originó tras una caída ocurrida en su estudio hace algunas semanas, lo que provocó una hemorragia en el cerebro”, informaron.

Según indicó el medio de comunicación, los reportes médicos no habrían presentado evolución y su vida estaría en riesgo.

“Hasta el momento, su estado no ha mostrado una mejora significativa. La familia contempla la posibilidad de cesar el soporte vital, y esa decisión podría tomarse tan pronto como esta misma tarde. Pese a los rumores sobre su fallecimiento, Frehley seguía vivo y bajo ventilación”.

Última publicación de Ace Frehley en Instagram

El pasado 6 de octubre, por medio de las redes sociales oficiales del artista, se publicó que debido a las condiciones médicas del artista, estaría reorganizando su agenda de shows de 2025 y varios de estos serían cancelados.

“Debido a algunos problemas médicos persistentes, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas para 2025″, se lee.

Por medio de la sección de los comentarios, sus más fieles admiradores se mostraron preocupados por la situación y le dejaron algunas palabras de aliento para el difícil momento que estaba atravesando.

“Aguanta, Ace. Todos esperamos que estés como nuevo en poco tiempo”; “Te envío todo mi amor”; “Tú eres una de las razones por las que toco la guitarra. Mejórate pronto, señor”; “Siempre te amaremos de la misma forma”; “Esto es una tragedia”, y “Siento un dolor muy grande, recupérate pronto”.

Aunque sus familiares no se han pronunciado al respecto, muchos afirman que el cantante habría fallecido, lo que ha generado tristeza en redes sociales, ya que muchos son amantes de su trabajo y con el paso de los años ha inspirado a miles en la industria de la música.

“Descansa en paz”; “Siempre te amaremos, The Spaceman”; “Descansa en paz, eres el que mejor lo ha hecho, tengo”; “Ya hay un rumor sobre su fallecimiento, hermano, espero que no sea cierto”, y “Duro golpe. Los pensamientos están con todos tus seres queridos”, escribieron.