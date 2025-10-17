Las primeras señales fueron claras. Temprano en la tarde, cuando ya se aseguraba que Ace Frehley, integrante original y guitarrista de Kiss, estaba en cuidados intensivos, en la cuenta de Instagram de Maynard James Keenan, cantante de Tool, Puscifer y A Perfect Circle, apareció este mensaje.

En él, el músico le desea la mejor suerte a Ace, implícitamente agradeciéndole la inspiración al compartir su foto de niño, maquillado como el icónico guitarrista de una banda que hoy muchos critican, pero sin la cual el rock que hoy retumba e inspira a otros, jóvenes y viejos, no sería el mismo.

En medio de la duda que este mensaje causaba (y disipaba a la vez), pues la noticia de su partida aún no se confirmaba oficialmente, los seguidores de Frehley entraron a la vez en modo alerta y remembranza. Porque este señor dejó incontables riffs y solos que marcaron a los rockeros que hoy lo marcan a usted. El impacto fue sonoro, espiritual y también estético, por cuenta de la propuesta de Kiss y sus rostros maquillados. A

sí, Frehley y sus colegas Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss le abrieron la cabeza a millones alrededor del mundo, especialmente después de lanzar su primer disco en vivo “Alive”, en 1975. Desde entonces, su música y su imagen se regó como leyenda.

En 1982 empezaron los vaivenes. Entre el alcohol y las ganas de más libertad creativa, Frehley (quien ya empezaba a hacer música en solitario) dejó la banda para emprender otro proyecto. Frehley y Criss regresaron a Kiss a mediados de lo noventa para un MTV Unplugged.

En 1998 Frehley participó en la grabación del álbum Psycho Circus (se le siente), pero en 2002 anunció de nuevo su salida de la agrupación, para nunca regresar. La distancia con sus colegas de banda nunca le significó distancia de su público, que lo adoraba entonces y lo seguirá adorando por siempre.

Cuando se confirmó la noticia de su muerte, se desató un océano de reacciones de músicos, pero también de personas comunes y corrientes que sintieron en las guitarras de Frehley el tempo de sus pasos. Guitarristas de todos los frentes, pero especialmente del rock, como Alex Skolnick, como Steve Vai, exaltaron su legado en sus redes.

Aquí, compartimos dos reacciones esenciales, que canalizan al colega de Kiss y al fanático, al que le cambió la vida.

El guitarrista de Kiss padeció una hemorragia cerebral. | Foto: Getty Images

Gene Simmons - KISS

Nos rompe el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar su legado. Sé que amaba a sus fans. Me lo dijo muchas veces. Y lo que es más triste, Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado del rock. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!

No terminaron en la más alegre de las notas, pero Gene Simmons expresó su sentir ante la partida de Ace Frehley. | Foto: Esteban Vega

Mike McCready - Pearl Jam

Me enteré del fallecimiento de Ace Frehley por Rick Friel, con quien toqué en una banda llamada Shadow. Rick también fue el primero que me habló de Ace, en el autobús, en 1977, con una lonchera de KISS... me cambió la vida.

Conseguí una guitarra en 1978 para unirme a la banda de Rick, Warrior, que luego se convirtió en Shadow. Hicimos versiones de “C’mon and Love Me”. Con mis amigos pasamos incontables horas hablando de KISS y comprando sus productos. Ace era un ídolo para mí y también lo consideraría un amigo. Estudié sus solos sin parar a lo largo de los años...

Solo escucha “Alive”, usé su solo de “She” como modelo. Ace tocó “Black Diamond” con Pearl Jam en el Madison Square Garden... y fue un sueño hecho realidad para mí. No habría cogido una guitarra sin la influencia de Ace y KISS. ¡Descansa en paz, Ace! Me cambiaste la vida. Gracias.

Ídolo en canciones

En estos casos, la música habla más y mejor. Aquí algunas muestras innegables del irrepetible tono de su guitarra Gibson...

“Cold Gin”

“Black Diamond”

“Rock Bottom”

“Deuce”

“Shock Me”

“New York Groove”