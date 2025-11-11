Suscribirse

Ace Frehley: revelan la causa de muerte oficial del exguitarrista de KISS

El músico falleció el 16 de octubre de 2025 en Morristown, Nueva Jersey, a los 73 años.

Redacción Cultura
11 de noviembre de 2025, 2:11 p. m.
A casi un mes de su muerte, se conocen detalles sobre las causas oficiales del fallecimiento del legendario guitarrista Paul “Ace” Frehley, cofundador y figura emblemática de la icónica banda de rock Kiss.

Se confirmó que el artista falleció el 16 de octubre de 2025 en Morristown, Nueva Jersey, a los 73 años, debido a un traumatismo craneoencefálico severo provocado por una caída accidental en su domicilio, de acuerdo al informe forense del condado de Morris revelado por Daily Mail y TMZ.

Este accidente le causó múltiples lesiones, incluyendo una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un accidente cerebrovascular. La muerte fue considerada accidental y ocurrió después de varias semanas de hospitalización y cuidados intensivos, durante las cuales Frehley fue desconectado tras la decisión familiar, debido a la gravedad de su estado de salud.​

Falleció Ace Frehley, guitarrista Kiss.
Falleció Ace Frehley, guitarrista Kiss. | Foto: Instagram @acefrehleyofficial

El fallecimiento de Ace Frehley causó gran conmoción y tristeza en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes recuerdan su característico maquillaje plateado, su personaje ‘Spaceman’ y su gran influencia en la historia del rock.

En un comunicado oficial, la familia manifestó su dolor profundo, describiendo cómo en sus últimos momentos pudieron rodearlo de palabras, oraciones y afecto, acompañándolo en su partida del mundo.​

El accidente que originó estas complicaciones médicas ocurrió en septiembre de 2025. Inicialmente, Frehley anunció a sus fans que había sufrido una caída que describió como ‘leve’, pero debió cancelar todas sus presentaciones programadas para ese año debido a la gravedad de su estado. De esta manera, su gira de 2025 fue suspendida para cuidar su salud.​

Ace Frehley es reconocido no solo por haber sido el guitarrista original de Kiss, banda que cofundó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, sino también por su exitosa carrera en solitario posterior.

Con su álbum ‘Space Invader’ en 2014, Frehley se convirtió en el único miembro de Kiss en ingresar al Top 10 de la lista Billboard 200 con un trabajo como solista. Además, su talento y estilo únicos dejaron una huella imborrable en generaciones de guitarristas y amantes del rock alrededor del mundo.​ El funeral y actos conmemorativos se llevaron a cabo en los días posteriores a su fallecimiento.

