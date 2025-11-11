Ace Frehley: revelan la causa de muerte oficial del exguitarrista de KISS

A casi un mes de su muerte, se conocen detalles sobre las causas oficiales del fallecimiento del legendario guitarrista Paul “Ace” Frehley, cofundador y figura emblemática de la icónica banda de rock Kiss.

Se confirmó que el artista falleció el 16 de octubre de 2025 en Morristown, Nueva Jersey, a los 73 años, debido a un traumatismo craneoencefálico severo provocado por una caída accidental en su domicilio, de acuerdo al informe forense del condado de Morris revelado por Daily Mail y TMZ.

Este accidente le causó múltiples lesiones, incluyendo una fractura en la parte posterior del cráneo, un hematoma subdural y un accidente cerebrovascular. La muerte fue considerada accidental y ocurrió después de varias semanas de hospitalización y cuidados intensivos, durante las cuales Frehley fue desconectado tras la decisión familiar, debido a la gravedad de su estado de salud.​

Falleció Ace Frehley, guitarrista Kiss. | Foto: Instagram @acefrehleyofficial

El fallecimiento de Ace Frehley causó gran conmoción y tristeza en la comunidad musical y entre sus seguidores, quienes recuerdan su característico maquillaje plateado, su personaje ‘Spaceman’ y su gran influencia en la historia del rock.

En un comunicado oficial, la familia manifestó su dolor profundo, describiendo cómo en sus últimos momentos pudieron rodearlo de palabras, oraciones y afecto, acompañándolo en su partida del mundo.​

El accidente que originó estas complicaciones médicas ocurrió en septiembre de 2025. Inicialmente, Frehley anunció a sus fans que había sufrido una caída que describió como ‘leve’, pero debió cancelar todas sus presentaciones programadas para ese año debido a la gravedad de su estado. De esta manera, su gira de 2025 fue suspendida para cuidar su salud.​

Ace Frehley es reconocido no solo por haber sido el guitarrista original de Kiss, banda que cofundó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, sino también por su exitosa carrera en solitario posterior.