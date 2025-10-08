Gene Simmons, integrante de Kiss, sufrió fuerte accidente automovilístico; este es su estado

Según dio a conocer el medio de comunicación NBC4, el miércoles, 8 de octubre, Gene Simmons, integrante y fundador de la legendaria banda Kiss, sufrió un fuerte accidente automovilístico en el California, Estados Unidos.

Aunque por el momento, no se han revelado detalles oficiales, se afirma que se habría presentado, aproximadamente, a la 1 de la tarde, hora local, específicamente en la autopista de la Costa del Pacífico, una de las carreteras principales del estado, la cual permite el trayecto hacia Los Ángeles.

Gene Simmons, Tommy Thayer y Paul Stanley, de Kiss. | Foto: Getty Images for A&E

Por otro lado, el famoso artista ya habría declarado con las autoridades y dado a conocer que en medio de la ruta habría presentado un desmayo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y chocara con otro carro que se encontraba estacionado junto a una de las aceras.

Según informó la cadena estadounidense, a Gene Simmons ya se le habrían practicado todos los exámenes de rutina para comprobar su estado de salud y destacar cualquier tipo de daño en sus huesos y tejidos debido al impacto que sufrió.

Al no encontrar anomalías, el cantante habría sido trasladado a su lugar de residencia, con el fin de permanecer en descanso durante algunos días. No obstante, continuaría bajo observación de los profesionales de la salud con el fin de reportar cualquier novedad o dolor físico.

Adicionalmente, su representante, le dejó saber a los periodistas de la Revista People, que el artista no ha reportado novedades.

Gene Simmons, bajista de la banda de rock Kiss, tuvo deshidratación en medio de un concierto en Brasil. | Foto: Getty Images / Hollywood To You/Star Max

Estas son las canciones más emblemáticas de Kiss, la banda de Gene Simmons

I Was Made for Lovin’ You

Rock and Roll All Nite

Detroit Rock City

Beth

Heaven’s on Fire

Love Gun

Lick It Up

Shout It Out Loud

Forever

Strutter

Vidente colombiano predijo accidente de un artista el pasado domingo

Por medio de sus redes sociales, Uriel Vázquez, reconocido astrólogo colombiano que suele advertir sobre situaciones importantes a nivel nacional a internacional, indicó que una artista sería víctima de un accidente.

Muchos relacionaron este incidente con las palabras del joven que afirma tener conexión con seres del mundo espiritual, lo que generó una gran cantidad de comentarios con respecto a visión que ha compartido.