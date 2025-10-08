Gente
Gene Simmons, integrante de Kiss, sufrió fuerte accidente automovilístico; este es su estado
El famoso artista ya habría dado declaraciones para las autoridades de California.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
Según dio a conocer el medio de comunicación NBC4, el miércoles, 8 de octubre, Gene Simmons, integrante y fundador de la legendaria banda Kiss, sufrió un fuerte accidente automovilístico en el California, Estados Unidos.
Aunque por el momento, no se han revelado detalles oficiales, se afirma que se habría presentado, aproximadamente, a la 1 de la tarde, hora local, específicamente en la autopista de la Costa del Pacífico, una de las carreteras principales del estado, la cual permite el trayecto hacia Los Ángeles.
Por otro lado, el famoso artista ya habría declarado con las autoridades y dado a conocer que en medio de la ruta habría presentado un desmayo, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y chocara con otro carro que se encontraba estacionado junto a una de las aceras.
Según informó la cadena estadounidense, a Gene Simmons ya se le habrían practicado todos los exámenes de rutina para comprobar su estado de salud y destacar cualquier tipo de daño en sus huesos y tejidos debido al impacto que sufrió.
Al no encontrar anomalías, el cantante habría sido trasladado a su lugar de residencia, con el fin de permanecer en descanso durante algunos días. No obstante, continuaría bajo observación de los profesionales de la salud con el fin de reportar cualquier novedad o dolor físico.
Adicionalmente, su representante, le dejó saber a los periodistas de la Revista People, que el artista no ha reportado novedades.
Estas son las canciones más emblemáticas de Kiss, la banda de Gene Simmons
- I Was Made for Lovin’ You
- Rock and Roll All Nite
- Detroit Rock City
- Beth
- Heaven’s on Fire
- Love Gun
- Lick It Up
- Shout It Out Loud
- Forever
- Strutter
Vidente colombiano predijo accidente de un artista el pasado domingo
Por medio de sus redes sociales, Uriel Vázquez, reconocido astrólogo colombiano que suele advertir sobre situaciones importantes a nivel nacional a internacional, indicó que una artista sería víctima de un accidente.
Muchos relacionaron este incidente con las palabras del joven que afirma tener conexión con seres del mundo espiritual, lo que generó una gran cantidad de comentarios con respecto a visión que ha compartido.
@uriel_revelaciones799
revelación espiritual fuerte eventualidad para influyente y reconocido artista #paranormalactivity #paranormales #paranormal #predicciones #profecias♬ sonido original - Uriel Vasquez Gualtero
“Me hablaron de una eventualidad, una situación bastante fuerte, con un personaje muy reconocido, relacionado con el campo artístico. Es una situación muy compleja, de él, de su entorno”, fueron las palabras que mencionó en su momento.