Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

Luego de que se pusiera en duda la realización del concierto de los Guns N’ Roses en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del estadio Vive Claro, se llevó a cabo el show en la noche del martes, 7 de octubre.

Al lugar llegaron más de 40 mil personas que desde hace varios años estaban a la espera de corear las mejores canciones de la banda estadounidense.

Así se ve el Vive Claro previo al show de Guns N’ Roses pic.twitter.com/8j98aYcbOV — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 8, 2025

Uno de los momentos previos al concierto que emocionaron los seguidores de la agrupación fue una publicación realizada en la cuenta oficial de X, en la que saludaron a sus fans y dieron un parte de tranquilidad para quienes aún dudaban de que el show se fuera a realizar.

“Bogotá… ¡Esta noche es para ustedes! Regresamos a esa ciudad llena de energía y pasión. ¡Prepárense! Nos vemos en Viva Claro“, escribieron junto a una ilustración con un sombrero vueltiao’.

Bogotá… ¡esta noche es para ustedes. Regresamos a esa ciudad llena de energía y pasión. ¡Prepárense! Nos vemos en Viva Claro.

~

Bogotá… tonight is for you! We’re back in this city full of energy and passion. Get ready! See you at Viva Claro pic.twitter.com/LjC9xGiQLh — Guns N' Roses (@gunsnroses) October 7, 2025

El outfit de Slash que se robó miradas en el concierto en Bogotá

Por medio de las redes sociales de Juanjo Guerrero, uno de los creadores de contenidos de música y conciertos con mayor reconocimiento en Bogotá, publicó una imagen que causó furor en internet, pues Slash, uno de sus integrantes, lució una camiseta de la Iron Maiden, banda británica de heavy metal.

Con Welcome to the jungle, Guns N’ Roses le dio inicio al concierto y cautivó al público bogotano y a las personas que viajaron desde diferentes ciudades y países para disfrutar de la presentación.

Welcome to the Jungle en Bogotá! pic.twitter.com/Sqb5zMPg93 — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 8, 2025

Por medio de X miles de personas manifestaron su amor por la banda y se mostraron emocionados por su llegada al país:

“Me encanta, qué pesar no haber ido, pero me siento orgullosa de que estén aquí”; “No importan los años o si tocan distinto a como lo hacían en los 80. Son una generación que crecimos con un walkman en los oídos escuchando You could be mine, son únicos, son leyendas” y “Los amo, son los mejores”, son algunas de las palabras que se leen.

¿Qué canciones cantaron los Guns N’ Roses en su concierto en Bogotá?

Para la actual gira de conciertos que se encuentra realizando la banda, se seleccionaron un total de 24 canciones, las cuales, serían las preferidas de sus admiradores y hacen parte de la historia y trayectoria de sus integrantes.