Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

La banda estadounidense enamoró a sus seguidores colombianos y fue una sensación en redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de octubre de 2025, 3:31 a. m.
La banda estadounidense ya está en la ciudad de Bogotá.
La banda estadounidense se presentó en el Vive Claro. | Foto: Getty Images

Luego de que se pusiera en duda la realización del concierto de los Guns N’ Roses en la ciudad de Bogotá en las instalaciones del estadio Vive Claro, se llevó a cabo el show en la noche del martes, 7 de octubre.

Al lugar llegaron más de 40 mil personas que desde hace varios años estaban a la espera de corear las mejores canciones de la banda estadounidense.

Uno de los momentos previos al concierto que emocionaron los seguidores de la agrupación fue una publicación realizada en la cuenta oficial de X, en la que saludaron a sus fans y dieron un parte de tranquilidad para quienes aún dudaban de que el show se fuera a realizar.

“Bogotá… ¡Esta noche es para ustedes! Regresamos a esa ciudad llena de energía y pasión. ¡Prepárense! Nos vemos en Viva Claro“, escribieron junto a una ilustración con un sombrero vueltiao’.

Contexto: Guns N’ Roses, la primera banda icónica internacional en dar dos conciertos de estadio en Bogotá y Medellín

El outfit de Slash que se robó miradas en el concierto en Bogotá

Por medio de las redes sociales de Juanjo Guerrero, uno de los creadores de contenidos de música y conciertos con mayor reconocimiento en Bogotá, publicó una imagen que causó furor en internet, pues Slash, uno de sus integrantes, lució una camiseta de la Iron Maiden, banda británica de heavy metal.

Con Welcome to the jungle, Guns N’ Roses le dio inicio al concierto y cautivó al público bogotano y a las personas que viajaron desde diferentes ciudades y países para disfrutar de la presentación.

Por medio de X miles de personas manifestaron su amor por la banda y se mostraron emocionados por su llegada al país:

“Me encanta, qué pesar no haber ido, pero me siento orgullosa de que estén aquí”; “No importan los años o si tocan distinto a como lo hacían en los 80. Son una generación que crecimos con un walkman en los oídos escuchando You could be mine, son únicos, son leyendas” y “Los amo, son los mejores”, son algunas de las palabras que se leen.

Contexto: Axl Rose, vocalista de la mítica banda de rock Guns N’ Roses, es acusado de agresión sexual; “me arrastró y me amarró”, dice la víctima

¿Qué canciones cantaron los Guns N’ Roses en su concierto en Bogotá?

Para la actual gira de conciertos que se encuentra realizando la banda, se seleccionaron un total de 24 canciones, las cuales, serían las preferidas de sus admiradores y hacen parte de la historia y trayectoria de sus integrantes.

  1. Welcome To The Jungle
  2. Mr. Brownstone
  3. Chinese Democracy
  4. It’s So Easy
  5. Bad Obsession
  6. Slither (Velvet Revolver Cover)
  7. Live and Let Die
  8. Estranged
  9. Pretty Tied Up
  10. Rocket Queen
  11. Yesterdays
  12. Knockin’ On Heaven’s Door
  13. Don’t Cry
  14. Double Talkin’ Jive
  15. Sabbath Bloddy Sabbath (Black Sabbath Cover)
  16. Civil War (Voodoo Child Outro)
  17. You Could Be Mine
  18. Hard Skool
  19. Slash Solo
  20. Sweet Child O’ Mine
  21. November Rain
  22. Wichita Lineman (Glen Campbell Cover)
  23. Nightrain
  24. Paradise City

