Guns N’ Roses en Bogotá: conozca los horarios, teloneros, ‘setlist’ y recomendaciones para el concierto

Este martes 7 de octubre de 2025, Bogotá vivirá una noche histórica con el esperado concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro Distrito Cultural, un evento que promete ser uno de los más memorables del año en la capital colombiana.

La legendaria banda liderada por Axl Rose y Slash regresa con su gira Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour, para ofrecer un espectáculo de aproximadamente tres horas y media, con un repertorio que incluye sus himnos más emblemáticos y algunas sorpresas para los fanáticos.

Las puertas del Vive Claro abrirán a las 4 p. m., mientras que el inicio del concierto está programado para las 7:40 p. m., con final estimado hacia las 12:20 a. m. Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente anticipación para evitar aglomeraciones y disfrutar con calma el show y las bandas teloneras.

Para facilitar el acceso y minimizar filas, cada entrada asigna una puerta específica. Es fundamental que los asistentes consulten la aplicación Quentro para verificar la puerta de ingreso correspondiente y así garantizar una entrada ordenada y segura.

En cuanto al acceso, será obligatorio presentar la boleta en formato digital desde la aplicación, con el código QR listo y el celular con batería suficiente para evitar contratiempos en los filtros de seguridad.

Se recomienda también evitar llevar objetos prohibidos como envases de vidrio o elementos cortopunzantes, siguiendo la lista oficial publicada por la organización del evento.

El personal estará presente para orientar a los asistentes en todos los puntos de ingreso y durante la estancia en el recinto.

Para quienes lleguen en carro, el parqueadero oficial del Vive Claro Distrito Cultural se encuentra con acceso por la carrera 60, con entrada especial por la calle 53 para personas con movilidad reducida. El parqueadero ofrece espacios para carros, motos y bicicletas, y es recomendable realizar reserva anticipada a través del sitio web www.redparking.co.

Además, habrá otros parqueaderos cercanos, como los del Centro de Alto Rendimiento, carrera 60 con calle 64, y los centros comerciales Plaza Claro y Gran Estación, que cuentan con amplias zonas y vías de salida rápidas hacia las principales arterias de la ciudad.

Sobre el posible setlist, se estima que incluya clásicos como ‘Welcome to the Jungle’, ‘Mr. Brownstone’, ‘Sweet Child o’ Mine’, ‘November Rain’ y ‘You Could Be Mine’, además de temas recientes y versiones cover como ‘Knockin’ on Heaven’s Door’ y ‘Live and Let Die’. También se espera un solo de guitarra emblemático de Slash y momentos intensos con canciones como ‘Civil War’, ‘Rocket Queen’ y ‘Coma’, en un show que muestra la fuerza intacta de la banda después de décadas de carrera.

Teloneros Guns N’ Roses

La agrupación encargada de abrirle a la banda estadounidense será 1280 Almas, considerada una de las pioneras y más representativas del rock nacional. Liderado por Fernando del Castillo, el grupo bogotano será el encargado de encender el ambiente en el escenario del Vive Claro antes de la presentación de Guns N’ Roses.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran ‘Tu sonrisa’, ‘Marinero’ y ‘Soledad criminal’. Con más de tres décadas de trayectoria, el grupo bogotano ha construido un sonido propio que fusiona punk, ska y ritmos latinoamericanos, y que ha dejado huella en generaciones enteras de seguidores del rock alternativo colombiano.

Para quienes quieren vivir el concierto de la mejor manera posible, las recomendaciones incluyen: llegar temprano, respetar las indicaciones del personal, llevar boleta digital a mano, evitar objetos prohibidos y planificar la llegada y salida con anticipación, especialmente si se usa vehículo privado.