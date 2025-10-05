Suscribirse

Guns N’ Roses en Bogotá: expertos en infraestructura se tomarán el Vive Claro horas antes del concierto

SEMANA conoció que desde Medellín viajará un equipo especial de la Procuraduría para verificar el estado del escenario antes de la presentación de la mítica banda.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 12:46 p. m.
Bogotá atraviesa por una mala racha frente a su oferta cultural y la realización de espectáculos, después de que en los últimos días se cancelara de forma intempestiva el concierto del rapero estadounidense, Kendrick Lamar. Ahora se junto la incertidumbre entre los fans de Guns N’ Roses, después de que la Secretaría de Gobierno negó, en primera instancia, los permisos para realizar el concierto el próximo martes 7 de octubre.

Por eso, SEMANA confirmó que desde la Procuraduría General de la Nación se tiene listo un plan de prevención que contará con la presencia de un grupo de expertos en infraestructura, para verificar el estado del escenario y las graderías, horas antes del concierto de la banda norteamericana en la capital del país.

Contexto: ¿Concierto de Guns N’ Roses se cancelará? Se expone panorama tras lo ocurrido con show de Kendrick Lamar en Bogotá

Ese martes 7 de octubre, se espera la llegada en horas de la mañana de un equipo de ingenieros expertos en temas estructurales de la Procuraduría, que viajarán desde Medellín a Bogotá para presentar sus observaciones sobre el escenario, que ha sido fuertemente criticado por organizadores, asistentes y hasta los mismos vecinos del sector.

Fuentes dentro de este caso le contaron a SEMANA que los ingenieros presentarán un nuevo concepto de la Procuraduría sobre la preocupación que ha dejado las vibraciones del Vive Claro después del concierto de la banda norteamericana Green Day.

Esta sería la segunda visita de la Procuraduría a ese escenario, después de que el pasado 2 de octubre estuvieron con un equipo técnico de la oficina de investigaciones, quienes recomendaron que por prudencia es mejor mantener cerrado el espacio y sin ningún tipo de operación, para enfrentar el riesgo estructural.

Ambientalismo vs entretenimiento: la polémica detrás del Vive Claro

El anuncio de la Procuraduría se dio después de que la Secretaría de Gobierno expidió una resolución, negando a “la empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado “Guns N’ Roses”, programado para efectuarse el 07 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 No. 6619 de la ciudad de Bogotá D.C”.

La Procuraduría se prepara para entregar un completo informe con sus observaciones de seguridad y prevención, horas antes de que se desarrolle el concierto de Guns N’ Roses, el cual, aún tiene en incertidumbre a los fans del rock en Colombia.

Contexto: Se dio a conocer qué pasará con concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito tomó importante decisión

Este sábado, 4 de octubre, en horas de la mañana, desde Ocesa confirmaron a SEMANA que el concierto de Guns N’ Roses sí se realizará como estaba planeado, logrando desarrollar la cita musical como tanto lo esperan los fanáticos.

