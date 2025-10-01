El concierto de Guns N’ Roses se ubicó como uno de los eventos más esperados del escenario musical en Colombia, debido al impacto de la banda en el mundo. La cita es el próximo 7 de octubre de 2025 en el Vive Claro, escenario en el que ya se realizó el show de Green Day.

Sin embargo, tras lo sucedido con el concierto de Kendrick Lamar, el cual tuvo que ser cancelado por falta de documentación, se desató incertidumbre con respecto al de la emblemática banda de rock.

Este primero de octubre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado en el que se refería a la resolución sobre el esperado evento en este escenario de la capital. Según lo revelado, no se autorizó, en primera instancia, la realización del evento masivo, enfocándose en las fallas logísticas presentadas por el Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

“Negar a la empresa Promotora Colombia S.A.S. con NIT. 901.164.545-4, la autorización para realizar el espectáculo público de las artes escénicas denominado Guns N’ Roses, programado para efectuarse el 07 de octubre de 2025, en Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en la calle 53 n.° 66-19 de la ciudad de Bogotá D. C.”, se logra leer en el documento oficial.

De acuerdo con la información revelada, los organizadores tienen plazo hasta el 2 de octubre para subsanar estas observaciones, logrando seguir adelante con el evento que ya estaba planeado desde tiempo atrás. Las boletas se vendieron en su gran mayoría, por lo que sería un gran riesgo tener que cancelar la fecha.

El Distrito fue puntual acerca de la seguridad de las graderías, las cuales estarían produciendo una vibración pronunciada y peligrosa para los asistentes que se ubiquen allí.

Por su parte, Radio Nacional de Colombia mencionó que el tema con esta fecha musical se ligaría también a “riesgos estructurales que presente el escenario Vive Claro, tras lo ocurrido en el show de Kendrick Lamar”.

Por el momento, habrá que esperar a que Ocesa o Páramo Presenta emitan un comunicado oficial sobre el tema, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay en los fanáticos de Guns N’ Roses.

Cabe recordar que Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, se pronunció respecto a esta situación, advirtiendo sobre decisión que se había tomado para frenar esta clase de inconvenientes.