Suscribirse

Música

¿Concierto de Guns N’ Roses se cancelará? Se expone panorama tras lo ocurrido con show de Kendrick Lamar en Bogotá

La capital vivió una situación compleja e incómoda con el concierto programado para el 27 de septiembre.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 5:34 p. m.
El próximo 7 de octubre, Bogotá vivirá una nueva noche legendaria cuando Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomen el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022
El próximo 7 de octubre, Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomarán el escenario del Vive Claro Distrito Cultural | Foto: A.P.I - Páramo Presenta

Bogotá se convirtió en escenario de cientos de artistas internacionales, quienes visitan la capital para encontrarse con su público. A lo largo del año se disponen espacios para cada show, esperando marcar historia en el desarrollo cultural del país.

El pasado 27 de septiembre, el Vive Claro fue protagonista de una inesperada polémica en medio del concierto de Kendrick Lamar, una de las figuras más fuentes de la industria musical en la actualidad. Un problema de documentos llevó a que esta fecha se tuviera que cancelar.

De acuerdo con la información que se reveló, la suspensión del concierto ocurrió debido a un problema con la documentación, lo que impidió que el Idiger finalizara dentro del plazo establecido el trámite de aprobación exigido para este tipo de eventos, cuyos tiempos son estrictos y se ajustan a normativas.

Contexto: Tras cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, organizadores se pronunciaron: “Vive Claro estuvo preparado”

Ante la incertidumbre de si el Vive Claro seguirá abriendo sus puertas para estos shows, Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, empresa encargada de conciertos en Colombia como el de Lamar, concedió una entrevista a Noticias Caracol, explicando el motivo de la reunión que se dio con Idiger, buscando soluciones y tratamiento a situaciones de este tipo.

La vocera aseguró que se dialogó bastante con respecto al concierto de Guns N’ Roses, el cual se realizará el próximo 7 de octubre en la capital colombiana. Ante las preguntas de si se cancelará o no esta presentación, la directora de Ocesa aseguró que sigue en pie y todo se logrará.

“Verificar el debido procedimiento para evitar que, en cualquier caso, se repita lo del sábado. Se ratifica que el Vive Claro cumple con las condiciones de seguridad y todos los estándares para la celebración del evento. Concluyendo la reunión de hoy, estamos con el panorama y la ruta clara y tendremos las condiciones para la confirmación de la celebración del concierto de Guns N’ Roses”, comentó.

Los fans de Guns N’ Roses pueden estar tranquilos porque estamos trabajando para tener todo en regla de la mano de la administración de la ciudad y tenemos claro todo el proceso. El acuerdo es que daremos toda la tranquilidad y garantías para la celebración del concierto de Guns N’ Roses prevista para el martes de la próxima semana”, agregó.

Bajo este panorama, Luz Ángela Castro reafirmó que no habrá cancelación de la emblemática banda, además de que se hará la devolución del dinero de los asistentes a Kendrick Lamar, esperando una posible fecha para reprogramar la visita a la ciudad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emilio Tapia fue citado a una nueva audiencia para que repare económicamente a las víctimas del carrusel de la contratación en Bogotá

2. Controvertida ley de California: médicos pueden enviar pastillas abortivas de forma anónima a sus pacientes

3. “Nos tienen chuzados”: familia de Álvaro Leyva pregunta cómo Gustavo Petro sabía sobre denuncia del excanciller en Estados Unidos

4. Armando Benedetti respondió a quienes lo acusan de apoyar a Daniel Quintero: “Han estado amamantados por Petro”

5. Destapan pantallazos y chats del presunto escándalo de apuestas en el Deportivo Pasto: periodista soltó detalles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kendrick LamarGuns n RosesConciertos en BogotáVive Claro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.