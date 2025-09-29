¿Concierto de Guns N’ Roses se cancelará? Se expone panorama tras lo ocurrido con show de Kendrick Lamar en Bogotá

Bogotá se convirtió en escenario de cientos de artistas internacionales, quienes visitan la capital para encontrarse con su público. A lo largo del año se disponen espacios para cada show, esperando marcar historia en el desarrollo cultural del país.

El pasado 27 de septiembre, el Vive Claro fue protagonista de una inesperada polémica en medio del concierto de Kendrick Lamar, una de las figuras más fuentes de la industria musical en la actualidad. Un problema de documentos llevó a que esta fecha se tuviera que cancelar.

De acuerdo con la información que se reveló, la suspensión del concierto ocurrió debido a un problema con la documentación, lo que impidió que el Idiger finalizara dentro del plazo establecido el trámite de aprobación exigido para este tipo de eventos, cuyos tiempos son estrictos y se ajustan a normativas.

Ante la incertidumbre de si el Vive Claro seguirá abriendo sus puertas para estos shows, Luz Ángela Castro, directora de Ocesa, empresa encargada de conciertos en Colombia como el de Lamar, concedió una entrevista a Noticias Caracol, explicando el motivo de la reunión que se dio con Idiger, buscando soluciones y tratamiento a situaciones de este tipo.

La vocera aseguró que se dialogó bastante con respecto al concierto de Guns N’ Roses, el cual se realizará el próximo 7 de octubre en la capital colombiana. Ante las preguntas de si se cancelará o no esta presentación, la directora de Ocesa aseguró que sigue en pie y todo se logrará.

“Verificar el debido procedimiento para evitar que, en cualquier caso, se repita lo del sábado. Se ratifica que el Vive Claro cumple con las condiciones de seguridad y todos los estándares para la celebración del evento. Concluyendo la reunión de hoy, estamos con el panorama y la ruta clara y tendremos las condiciones para la confirmación de la celebración del concierto de Guns N’ Roses”, comentó.

“Los fans de Guns N’ Roses pueden estar tranquilos porque estamos trabajando para tener todo en regla de la mano de la administración de la ciudad y tenemos claro todo el proceso. El acuerdo es que daremos toda la tranquilidad y garantías para la celebración del concierto de Guns N’ Roses prevista para el martes de la próxima semana”, agregó.

#EsTendencia: Terminó reunión entre Ocesa Colombia, empresa administradora y operadora de Vive Claro, IDIGER, Administración Distrital y Personería.



Panorama positivo de cara a los shows que vienen en camino. pic.twitter.com/aU0fWEeYWS — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) September 29, 2025