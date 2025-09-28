Kendrick Lamar en Bogotá: por qué se canceló el concierto y cómo pedir el reembolso de las boletas

En la noche del sábado, 27 de septiembre, más de 40.000 personas que esperan ver al estadounidense Kendrick Lamar en las instalaciones de Viva Claro, vivieron un estresante momento, pues aunque las filas para el ingreso iniciaron en las horas de la madrugada, las puertas del estadio nunca fueron abiertas y a las 9 de la noche, se oficializó la cancelación del show.

Fue por medio de las redes sociales de Páramo, empresa productora y organizadora del evento, que se compartió la información con los fanáticos del intérprete de Not likes us, Money trees y Swimming pools, dejando en claro que no fue responsabilidad del cantante.

Kendrick Lamar se iba a presentar en el Viva Claro de Bogotá el sábado, 27 de septiembre. | Foto: Getty Images

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del Grand National Tour programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, se lee en la cuenta oficial de Instagram.

¿Cómo obtener el reembolso de las entradas del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá?

Por medio del mismo comunicado se dio a conocer que las personas que compraron entradas para el show no tendrán que hacer ningún procedimiento o registro para recibir el dinero de vuelta, pues las transacciones se harán de manera programada en manos de la tiquetera encargada.

“En caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, se deben contactar directamente con ellos”.

Agregaron: “Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”.

Así reaccionaron los fans de Kendrick Lamar a la cancelación del concierto en Viva Claro

Pese a las explicaciones brindadas por los organizadores del evento, los comentarios y quejas por parte de los usuarios no se hicieron esperar, y a través de la sección de los comentarios, estuvieron compartiendo sus opiniones y experiencias con respecto a lo sucedido.