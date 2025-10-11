Billy Idol, el músico de rock y actor británico, tampoco se presentará en Bogotá como se esperaba el 25 noviembre de 2025 en el Movistar Arena.

La noticia sobre la cancelación fue confirmada por la productora del evento, que aseguró que se debía a motivos logísticos y de fuerza mayor. La noticia llega a pocos días de la abrupta anulación del concierto de Kendrick Lamar, quien estaba confirmado para el 27 de septiembre.

La decisión, en el caso de Idol, tomó por sorpresa a los seguidores del icónico roquero de los ochenta, quien traía a Colombia su gira latinoamericana It’s a Nice Day To, reconocido por temas como Rebel Yell y White Wedding. La empresa lamentó los inconvenientes y explicó que los reembolsos podrán solicitarse desde el 8 de octubre, con devoluciones automáticas para compras con tarjeta y procesos especiales para pagos en efectivo.

Vuelve al cine

Amores Perros de Alejandro González Iñárritu cumple 25 años y regresa a las salas de cine, así podrá ver la película en Colombia | Foto: MUBI

Amores perros, la ópera prima del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, cumple 25 años y vuelve a las salas de cine en Colombia a partir del 9 de octubre. Este relanzamiento forma parte de una celebración global que incluye varios países latinoamericanos y presenta la película en una versión restaurada en 4K y en formato de 35 mm.

Estrenada en 2000, este filme revolucionó el cine mexicano con su trama multinarrativa y visceral, entrelazando tres historias conectadas por un accidente automovilístico en la Ciudad de México. Explora temas como el amor, la violencia y la supervivencia.El reestreno, además, coincide con actividades culturales y la publicación de un libro con material inédito sobre la película y su proceso creativo.

Amores perros es considerada un hito histórico en el cine contemporáneo, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica en Cannes y nominada al Óscar a mejor película de habla no inglesa, consolidando la carrera internacional de Iñárritu. El filme estará disponible también en Mubi a partir del 24 de octubre.

Ya hay fecha

La empresaria y deportista antioqueña Daniela Ospina reveló finalmente la fecha de su boda por la Iglesia con el actor venezolano Gabriel Coronel. De acuerdo con lo revelado por la deportista en sus redes sociales, la ceremonia se realizará en abril de 2026.

Aunque la pareja contrajo matrimonio civil en 2023, esta será la ceremonia religiosa y ya realizan los preparativos para la celebración, que será en Colombia, posiblemente en Medellín, ciudad natal de Ospina. La confirmación de la fecha llega un año después de la propuesta de matrimonio durante unas vacaciones en España, en un momento emotivo vivido con la presencia de sus hijos, incluido Lorenzo, su pequeño con Coronel.

Además de revelar la fecha del matrimonio, Ospina también aclaró que nunca se había casado por la Iglesia, haciendo mención a su anterior matrimonio con el futbolista James Rodríguez, que solo fue por lo civil.

Bad Bunny vs. Trump

El artista puertorriqueño llevará la música latina al escenario del Super Bowl LX 2026 | Foto: Getty Images

La confirmación de la presentación de Bad Bunny en el show del medio tiempo del Super Bowl sigue provocando críticas. Esta vez por cuenta del presidente Donald Trump, quien expresó su rechazo a la elección del cantante puertorriqueño como artista principal.

El mandatario cuestionó la escogencia del boricua, argumentando que no representa los valores tradicionales estadounidenses, y sugirió que artistas como Bad Bunny son “demasiado controvertidos” para un evento de tan alta audiencia.

En contraste, el cantante respondió con firmeza en redes sociales y durante su aparición como presentador en Saturday Night Live, defendiendo su derecho a representar la cultura latina y la diversidad en uno de los escenarios más importantes del mundo. Bad Bunny afirmó que esta oportunidad es un triunfo para todos los latinos en Estados Unidos y destacó la importancia de su herencia cultural en la nación. El Super Bowl está programado para el 8 de febrero de 2026 y se anticipa que la actuación del cantante será uno de los momentos más vistos del año.

Regresa Peaky Blinders

LONDON, ENGLAND - MAY 03: Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Caryn Mandabach and Steven Knight during a Q&A at the Premiere of BBC Two's drama "Peaky Blinders" episode one, series three at BFI Southbank on May 3, 2016 in London, England. (Photo by Anthony Harvey/Getty Images) | Foto: Getty Images

Luego de tres años desde la emisión del que parecía ser el último capítulo, la saga Peaky Blinders revive luego de la confirmación de dos nuevas temporadas, que continuarán la historia tras la película próxima a estrenarse, Peaky Blinders: The Immortal Man.

El anuncio, realizado por Netflix y BBC, revela que estas temporadas estarán ambientadas en 1953, en la Birmingham post Segunda Guerra Mundial, donde la familia Shelby luchará por controlar el ambicioso proyecto de reconstrucción de la ciudad.

Cada temporada tendrá seis capítulos de una hora, manteniendo el tono oscuro y violento de la serie original. La gran noticia viene acompañada de la confirmación de Cillian Murphy, protagonista en la serie inicial, quien regresa, además, como productor ejecutivo. Desde su primera emisión en 2013, la saga ha ganado 25 premios y 56 nominaciones. Entre sus reconocimientos más destacados está el Bafta TV Award a mejor serie dramática en 2018, fuera de premios en certámenes como el Biarritz International Festival of Audiovisual Programming.

Nuevo récord

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios GRAMMY | Foto: FilmMagic

Taylor Swift podría establecer un nuevo récord con su álbum The Life of a Showgirl. De acuerdo con el rastreador de ventas musicales Luminate, la nueva producción de la cantante estadounidense se encuentra en la segunda semana de mayor rendimiento de la era moderna, solo detrás de 25, de Adele, hace una década.

Según la compañía, en solo cinco días se vendieron más de 3,5 millones de copias. Asimismo, Billboard informó que The Life of a Showgirl se convirtió en el álbum con la semana más exitosa en la era moderna de las listas Billboard 200, que comenzó en 2014.