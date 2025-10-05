Afectados por cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá reciben importante noticia: tendrán boletas gratis

La cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá causó un revuelo absoluto en miles de personas, quienes esperaban con ansias la presentación del famoso artista internacional. La noticia afectó a muchos fanáticos, quienes recibieron el desalentador anuncio cuando ya se encontraban esperando en el Vive Claro.

Tras pronunciamientos de entidades y organizadores, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, fue quien explicó el pasado 2 de octubre que los motivos de esta decisión estaban ligados a la documentación que no fue entregada en los plazos correspondientes. Esto llevó a que todos los planes cambiaran y el resultado fuera negativo.

“La documentación requerida antes de la presentación de Kendrick Lamar no había sido entregada completa, lo cual influyó en la decisión que tomó el Suga (Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración)”, comentó.

No obstante, el pasado 4 de octubre, Ocesa y Páramo Presenta movieron una iniciativa llamada No queremos dejarlos así, la cual respondía a la inconformidad y descontento con lo sucedido.

Los organizadores, a través de un comunicado oficial, hablaron del impacto que tuvo esta situación en el público, buscando enmendar las cosas más allá de un reembolso de dinero. La intención era entregar un espacio distinto a los creyentes de su trabajo, brindando la oportunidad de adquirir boletas gratis para los siguientes conciertos.

“Entendemos que nada será suficiente para reparar la frustración y el vacío con la que quedamos el sábado 27 de septiembre. La devolución de las entradas es apenas un paso, pero queremos hacer algo más”, mencionaron.

“La música es la que siempre ha estado ahí en los momentos más difíciles y confiamos en que así será de nuevo, por eso, queremos invitarlos a uno de nuestros próximos conciertos”, agregaron.

Kendrick Lamar | Foto: Getty Images

De acuerdo con esta información, quienes hayan comprado boletas para Kendrick Lamar podrán acceder a una entrada para alguno de los siguientes conciertos en este lugar. Lo importante es seguir los respectivos pasos para el proceso, de manera que exista control y seguridad.

“Nunca ha sido nuestro estilo. No queremos dejar las cosas así. En 20 años y en más de 700 conciertos hemos cumplido muchos sueños que parecían impensables y aún nos quedan muchos por vivir juntos”, se lee en la página creada por este tema.

¿Cómo reclamar las boletas?

1. Revisa la lista de eventos disponibles y elige el que más te emocione.

2. Haz clic en “Redimir entrada” y te llevaremos directo a Ticketmaster.

3. Allí selecciona la cantidad de boletas y la localidad que prefieras (recuerda que las cantidades habilitadas corresponden a lo que compraste en Kendrick).

4. Continúa con el proceso de compra como siempre: carrito, datos, ¡todo normal!

5. En el resumen de tu compra aparecerá una pregunta en azul: ¿Tienes un código de descuento? Dale clic.

6. Ingresa el código, que corresponde a la cédula del comprador inicial de Kendrick Lamar registrado en Ticketmaster.

7. Revisa tus datos, confirma y listo.

8. Te llegará tu boleta por medio de Quentro.

Es importante detallar que, según los términos y condiciones, el plazo máximo para redimir estas entradas será hasta de cinco días en el calendario antes del último evento de 2025. Si no se hace uso de este beneficio, se tomará como respuesta de que la persona no deseaba entrar a los eventos.

Cabe aclarar que esto será válido solo para los siguientes conciertos mencionados por los organizadores, sujeto a la disponibilidad.

- Guns N’ Roses Bogotá – 7 de octubre de 2025 – Estadio Vive Claro.

- Guns N’ Roses Medellín – 11 de octubre de 2025 – Estadio Atanasio Girardot,

- Imagine Dragons Bogotá – 17 de octubre de 2025 – Estadio Vive Claro.

- Linkin Park Bogotá – 25 de octubre de 2025 – Estadio Vive Claro.

- Shakira Cali – 26 de octubre de 2025 – Estadio Pascual Guerrero.

- Páramo Celebra 2025 – 31 de octubre de 2025 – Chamorro City Hall.