Se dio a conocer qué pasará con concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito tomó importante decisión

El concierto de Guns N’ Roses se ha convertido en uno de los espectáculos más esperados por los fanáticos del rock en Colombia, pues la legendaria banda se presentará el próximo 7 de octubre de 2025 en el escenario Vive Claro, el mismo que recientemente recibió a Green Day.

No obstante, después de la cancelación del show de Kendrick Lamar por problemas de documentación, surgió incertidumbre sobre si la agrupación liderada por Axl Rose podría presentarse sin contratiempos en la capital.

Sin embargo, este 4 de octubre, en horas de la mañana, desde Ocesa confirmaron a SEMANA que el concierto de Guns N’ Roses sí se realizará como estaba planeado, logrando desarrollar la cita musical como tanto lo esperan los fanáticos.

Según los organizadores, en las próximas horas se dará a conocer la resolución de esta noticia, validando todo lo que rodeó el esperado show de la icónica banda de rock.

En la noche del pasado 3 de octubre, se entregaron los respectivos permisos por parte de Idiger y Bomberos, dando el visto bueno para que todo se lleve a cabo como estaba establecido en la agenda cultural de la capital.

Esta confirmación de los promotores del concierto dan un parte de tranquilidad a todos los futuros asistentes, quienes especulaban si sería cancelado como ocurrió el pasado 27 de septiembre, una hora antes de que arrancara a cantar el artista internacional.

Es importante recordar que el 1 de octubre, la Secretaría de Gobierno de Bogotá publicó un comunicado oficial en el que aclaró la situación. Según lo expresado, en un primer momento no se otorgó la autorización para el evento masivo, debido a inconsistencias en los requisitos logísticos reportados por el Idiger y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Esta información, que salió a la luz a través de documentos legales, congestionó el panorama y dejó un aura de incertidumbre en aquellos fanáticos que esperaban con ansias este concierto.