Así se vivió el funeral de Claudia Cardinale, ícono del cine italiano que falleció a los 87 años

Cientos de personas asistieron el martes en París al funeral de la actriz franco-italiana Claudia Cardinale, leyenda del cine fallecida la semana pasada a los 87 años en la región parisina.

Entre los asistentes, hubo personalidades políticas, como la ministra de Cultura saliente Rachida Dati y el exministro Jack Lang o los intérpretes franceses Yvan Attal y Nicolas Bedos, según constató un periodista de AFP.

(Foto de ARCHIVO) CLAUDIA CARDINALE Europa Press Reportajes / Europa Press 23/10/2000 | Foto: Europa Press

El féretro de la actriz, de madera clara, fue trasladado al interior de la iglesia de San Roque, en el centro de París, bajo los aplausos de la multitud y con la música de Érase una vez el Oeste, compuesta por Ennio Morricone.

Cardinale compartió protagonismo con Charles Bronson y Henry Fonda en esta película de 1968 dirigida por Sergio Leone, en uno de sus papeles más destacados.

Aux obsèques de Claudia Cardinale, ses proches sont émus.



Sa famille, ses amis et son public ont célébré en l’église Saint-Roch (Paris Ier) la mémoire de la comédienne disparue le 23 septembre à 87 ans.



Un très doux et très simple adieu.



➡️ https://t.co/4b0fLcpLUT pic.twitter.com/aeIRd8ZBC1 — Le Parisien (@le_Parisien) September 30, 2025

“Como de costumbre, mi madre tomó su partida como un tren en marcha”, dijo su hija Claudia, quien agradeció a Túnez por haber organizado una misa el martes en La Goulette, donde nació su madre el 15 de abril de 1938.

La familia de Cardinale pidió que no hubiera “ni flores, ni recuerdos”, pero invitó a aquellos que deseen rendir homenaje a la actriz a hacer una donación a la Fondazione Claudia Cardinale, que creó con su hija en Nemours, en las afueras de París, un lugar para acoger y promover a jóvenes artistas.

Icono mundial del cine, Cardinale rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

Foto tomada el 1 de octubre de 1961 que muestra a la actriz italiana Claudia Cardinale. | Foto: AFP

Muerte de Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

Claudia Cardinale, una de las figuras más emblemáticas del cine europeo, murió el martes 23 de septiembre a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de París, ciudad en la que residía desde hace varios años, de acuerdo con medios franceses.

Nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, la actriz trabajó bajo la dirección de maestros como Sergio Leone, Luchino Visconti, Mario Monicelli, Federico Fellini, Pasquale Squitieri, Richard Brooks y Franco Zeffirelli, dejando una huella imborrable en la gran pantalla.

Nos unimos al duelo por fallecimiento de Claudia #Cardinale, icono #cineitaliano y 🌍.

Actriz que encarnó el espíritu de una época y el encanto de la #culturaitaliana en el mundo 🇮🇹, cuyo legado artístico continuará inspirando a generaciones de espectadores.#Diplomaciacultural pic.twitter.com/FGJojHU5yF — Italy in Chile (@ItalyinChile) September 24, 2025

Su filmografía incluye clásicos como El gatopardo, Ocho y medio, La pantera rosa, La amante de Mussolini y Las petroleras, esta última compartida con Brigitte Bardot.

La noticia de su fallecimiento causó una oleada de homenajes en redes sociales.

“Ha muerto a los 87 años una actriz de época, grande entre las grandes, cuyo solo nombre evoca grandes filmes de grandes nombres. La bella y misteriosa tunecina Claudia Cardinale, cuya huella perdurará en todo cinéfilo”; “Nos ha dejado la sublime Claudia Cardinale, aquella que interpretó en el cine a Pauline Bonaparte, quien fue considerada la mujer más bella de su tiempo”, escribieron los usuarios.