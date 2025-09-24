Suscribirse

Luto en el cine italiano: murió Claudia Cardinale, legendaria actriz que apareció en ‘La Pantera Rosa’

El mundo lamenta el fallecimiento de la leyenda del cine de Italiano.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 2:30 p. m.
Murió Claudia Cardinale, legendaria actriz italiana.
(Foto de ARCHIVO) CLAUDIA CARDINALE | Foto: Europa Press

Triste noticia para el mundo de la cultura: una semana después de la muerte de Robert Redford, hay que despedir a otro ícono del cine. La actriz italiana Claudia Cardinale falleció este martes a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina (donde tenía su residencia desde hace años), según informaron medios franceses.

La intérprete, nacida en Túnez en 1939 y con nacionalidad italiana, está considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, y desarrolló su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Falleció Claudia Cardinale, actriz italiana.
Falleció Claudia Cardinale, actriz italiana, a los 87 años. | Foto: Getty Images

Claudia Cardinale participó en títulos legendarios como El gatopardo, Ocho y medio, La pantera rosa, La amante de Mussolini o Las petroleras, junto a Brigitte Bardot, entre otros.

Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en la cinta Goha, y fue la película Rufufú, protagonizada por Vittorio Gassman, la que le hizo ganar renombre en Hollywood.

Aunque apareció en películas como Circus World (con John Wayne y Rita Hayworth), Blindfold (junto a Anthony Quinn) o I professionisti, (con Burt Lancaster), siempre reivindicó que se sentía europea y que era en Europa donde quería vivir.

Una de sus últimas apariciones en la gran pantalla fue de la mano de Fernando Trueba en 2012 en la película española El artista y la modelo, ya que en los últimos años decidió alejarse del foco mediático y llevar una vida tranquila junto a su familia.

Las redes sociales se volvieron el escenario perfecto para lamentar la partida de la excelente actriz.

“Ha muerto a los 87 años una actriz de época, grande entre las grandes, cuyo solo nombre evoca grandes filmes de grandes nombres. La bella y misteriosa tunecina Claudia Cardinale, cuya huella perdurará en todo cinéfilo”; “Nos ha dejado la sublime Claudia Cardinale, aquella que interpretó en el cine a Pauline Bonaparte, quien fue considerada la mujer más bella de su tiempo”, se lee en redes.

Vida personal de Claudia Cardinale

En cuanto a su vida personal, Claudia tenía un hijo, Patricio, fruto de una violación cuando era muy joven; tanto, que durante años lo ocultó y lo presentaba como su hermano pequeño.

Luego de nueve años de matrimonio con el famoso productor italiano Franco Crisaldi, la actriz se enamoró locamente en 1974 del director napolitano Pasquale Squiteri, con quien tuvo a su segunda hija, Claudia.

Fue tras la muerte del que aseguraba que era el “único hombre” de su vida en 2017, cuando el ícono italiano dejó su vida en Roma para disfrutar de la tranquilidad y el ‘anonimato’ que le daban las calles de París, donde no era perseguida por los paparazzi.

