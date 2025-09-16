Murió Robert Redford, actor leyenda de Hollywood, a los 89 años

El mundo del cine está de luto. En la mañana de este martes 16 de septiembre se dio a conocer una de las noticias más tristes, el fallecimiento de Robert Redford, a sus 89 años, considerado leyenda de Hollywood.

En su trayectoria, el famoso actor ganó dos premios Oscar. En el año 1981 llegó el primero por ser el director de la película gente corriente y el segundo se dio de manera honorífica en el año 2022 por su inolvidable recorrido en esta industria.

Robert Redford has died at 89 💔🕊️ https://t.co/xtSumpJfoO — TMZ (@TMZ) September 16, 2025

Según el diario New York Times, el famoso actor falleció en las horas de la madrugada en su casa de Utah, y no hay una causa de peso que justifique su deceso, más allá de algo natural.

Se dio a conocer que Redford murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario.

Con su insolente belleza, Robert Redford encarnaba una cierta cara de Estados Unidos: ecologista, comprometido, independiente y próspero.

El galán de pelo despeinado y pecoso hizo su gran debut junto a Paul Newman como el delincuente simpático en el Western hippie Butch Cassidy y el niño (1969).

Además actuó en otros grandes clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Murió Robert Redford a los 89 años en su casa de Utah | Foto: Getty Images

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y cofundador del festival emblemático Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Activista ambiental comprometido, Redford también luchó para preservar el paisaje natural y los recursos de Utah, donde vivía.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California, era hijo de un contador.

Nos ha dejado Robert Redford a los 89 años. Casualmente, hace un par de semanas vi, por enésima vez, Dos hombres y un destino. Con él no solo se va un magnífico actor y director, sino que se nos marcha toda una época dorada del cine. DEP. pic.twitter.com/TTGPWqOyJi — Esteban Navarro Soriano (@EstebanNavarroS) September 16, 2025

Reacciones por la muerte de Robert Redford, ícono de Hollywood

Desde que se dio a conocer esta lamentable noticia, la mayoría de los cinéfilos en el mundo no se han guardado el sentimiento de pérdida por la muerte de Redford, pues la sienten personal.

A través de redes sociales, algunas personas han lamentado su fallecimiento y dejado comentarios como: “Con 89 años se nos ha ido el gran Robert Redford. Se va una leyenda absoluta del séptimo arte. Gracias por El mejor, por La jauría humana, por El golpe, y por tantas y tantas obras. Que la tierra te sea leve, maestre".