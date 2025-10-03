Taylor Swift estrena su era ‘Showgirl’ con el nuevo álbum pop: así suena este estreno musical

Taylor Swift está en una radiante y nueva era: su 12º disco, The Life of a Showgirl, muestra a la superestrella del pop animada, con canciones pegajosas sobre amor, matrimonio, éxito y... ajuste de cuentas.

El nuevo álbum solo necesitó 11 de horas desde su lanzamiento, un minuto después de la medianoche del viernes en Nueva York, para batir el récord del álbum más escuchado en un día completo en Spotify, informó el viernes la compañía.

La estadounidense de 35 años recurrió para este disco a los exitosos productores suecos Max Martin y Shellback, y su influencia es evidente.

“Esta noche todas estas vidas convergen aquí, el mosaico de risas y el cóctel de lágrimas... No puedo expresar lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me parece tan acertado”, publicó Swift en Instagram tras el lanzamiento, junto con fotos vestida de corista.

Y es que “Showgirl” trae mucha introspección, aunque sus 12 canciones de ritmos potentes también revelan a una Swift más feliz y ligera, enamorada y orgullosa de su última gira, el arrollador Eras Tour.

“Solo te quiero a ti, tener un par de hijos, que todo el vecindario quiera ser como tú... Me haces soñar con un patio donde cuelgue un aro de baloncesto”, canta en Wish List.

En la canción que da el nombre al disco y trae a la princesa del pop Sabrina Carpenter, telonera en algunos conciertos del Eras Tour, Swift cuenta la historia de una artista llamada Kitty, y cómo esa vida se volvió la suya.

Y en The Fate of Ophelia, que se refiere al trágico personaje de Hamlet, de Shakespeare, dice: “Tarde una noche, me sacaste de mi duelo / Salvaste mi corazón del destino de Ofelia”.

“Y resulta que ese no es el caso en absoluto”, agregó.

El álbum de Swift está disponible en las plataformas de streaming. Ediciones especiales físicas estarán también a la venta en distribuidores como Target.

En la fiesta de lanzamiento en cines y teatros este fin de semana se lanzará el video de Ophelia, imágenes tras bastidores de su grabación y los llamados videos líricos, que muestran las letras de una canción en pantalla.

La temática de este proyecto cautivó a millones de fanáticos, quienes se flecharon con las imágenes y avances que se soltaron en plataformas digitales. Sus contenidos ya comenzaron a sumar miles de reproducciones, sin aún conocer los posibles videos musicales que acompañarán los temas.