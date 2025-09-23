Taylor Swift lanza su propia emisora en SiriusXM: “Taylor’s Channel 13” con música exclusiva y estreno de The Life of a Showgirl

Taylor Swift inauguró el pasado 20 de septiembre su propia emisora de radio en SiriusXM llamada Taylor’s Channel 13, una señal dedicada las 24 horas del día a repasar todos los capítulos de su carrera musical y anticipar el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl.

Según el comunicado oficial de SiriusXM, este canal exclusivo busca rendir homenaje a una de las artistas más influyentes de la última década, con una programación que recorre desde sus inicios en el country hasta su consolidación como icono global del pop.

La emisora estará disponible hasta el 19 de octubre en Norteamérica, tanto en automóviles a través del canal satelital 13 como mediante la aplicación de SiriusXM en dispositivos móviles y altavoces inteligentes. Durante ese periodo, los oyentes podrán acceder a una experiencia auditiva completa que incluye los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, canciones inéditas o “From the Vault”, grabaciones en vivo y piezas especiales que resumen la evolución artística de Swift. De esta manera, cada era de la cantante encuentra un espacio dentro de una narrativa sonora que conecta pasado, presente y futuro.

Taylor Swift asiste a la 67.ª edición de los Premios GRAMMY | Foto: FilmMagic

Un guiño especial se prepara para la medianoche del 3 de octubre, día en que The Life of a Showgirl verá la luz oficialmente. El canal transmitirá el álbum completo cada dos horas, permitiendo que los seguidores lo disfruten en repetición durante toda la jornada.

Scott Greenstein, presidente y director de contenido de SiriusXM, afirmó que la emisora no solo celebra el lanzamiento, sino que también ofrece a los fans la oportunidad de revivir cada etapa de la discografía de Taylor desde ángulos inéditos, incluyendo temas menos conocidos pero muy significativos.

Más allá del formato radial, Swift ha decidido extender la experiencia a la gran pantalla. Entre el 3 y 5 de octubre se llevarán a cabo funciones especiales en cines AMC de Estados Unidos, donde se proyectará contenido exclusivo del detrás de cámaras, el videoclip del sencillo “The Fate of Ophelia” y videos con letras oficiales de varias canciones del álbum.

Esta estrategia refuerza la manera en que la artista concibe cada lanzamiento como un evento transmedia que involucra distintas plataformas.

Taylor Swift, mayor ganadora de los Premios MTV VMA's 2024. | Foto: Getty Images for MTV

El anuncio de Taylor’s Channel 13 coincide con un nuevo récord alcanzado por The Life of a Showgirl. De acuerdo con reportes de Spotify, se trata del álbum más pre-guardado en la historia de la plataforma, superando incluso marcas anteriores de la propia cantante.

Para los Swifties, la emisora representa un espacio donde podrán escuchar música en serie, descubrir rarezas, rememorar conciertos pasados y adentrarse en facetas poco exploradas de la intérprete.

Con esta apuesta, Taylor Swift demuestra nuevamente su capacidad de innovar, no solo desde lo artístico, sino también en la forma en que distribuye y comparte su obra.