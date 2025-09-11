¿Taylor Swift podría ser el halftime show del Super Bowl 60? Esto es lo que se sabe

Taylor Swift aparece una vez más en el centro de los rumores del Super Bowl 60: ¿podría encabezar el espectáculo de medio tiempo?. La idea ha ganado fuerza tras una serie de pistas observadas por fans y declaraciones oficiales que, aunque no confirmadas, sugieren que el momento podría estar acercándose.

Uno de los factores que avivó la especulación fue un reciente episodio del podcast New Heights, en el que Swift habló sobre su obsesión por hacer sourdough (“pan de masa madre”) y mencionó que piensa en este tipo de pan “el 60 % del tiempo”. Ese número coincidente con la edición LX del Super Bowl no pasó desapercibido para los seguidores, especialmente porque el equipo anfitrión, los 49ers, tiene como mascota a Sourdough Sam, un personaje muy relacionado con la identidad local.

La cantante estadounidense Taylor Swift en los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 11 de septiembre de 2024. | Foto: AFP

Además, fanáticos han recordado que el concierto número 47 de la gira The Eras Tour de Swift tuvo lugar precisamente en el Levi’s Stadium, lo que da otro punto de conexión simbólico entre la artista, el estadio y la fecha del Super Bowl.

Estas pistas acumuladas han alimentado teorías sobre una preparación deliberada para anunciar su participación. Algunos medios describen esos “easter eggs” como guiños intencionales que Taylor suele dejar para los fans.

Pero no todo es teoría: el comisionado de la NFL, Roger Goodell, hizo comentarios recientes que suman credibilidad al rumor. En una entrevista con el programa Today el 3 de septiembre de 2025, Goodell dijo que Taylor Swift es “una talento especial, especial” y que “siempre sería bienvenida en cualquier momento” para actuar en el halftime show.

Al preguntarle si ya había algo en marcha, su respuesta fue evasiva: “podría ser”, un “maybe” que no descarta la posibilidad.

Taylor Swift saluda tras el partido de campeonato AFC NFL entre los Ravens de Baltimore y los Chiefs de Kansas City el domingo 28 de enero de 2024, en Baltimore. | Foto: AP

Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial de que Taylor Swift firmará para el show de medio tiempo del Super Bowl 60. Ni su equipo ni Roc Nation, la empresa asociada con el NFL Entertainment para shows musicales, han emitido anuncio formal alguno.

Tampoco se ha anunciado públicamente quién será el artista seleccionado, algo que comúnmente ocurre justo antes del lanzamiento de temporada NFL o unos meses antes del evento.

Lo que sí parece claro es que todos los ingredientes para un anuncio de alto impacto están sobre la mesa: Taylor tiene un nuevo álbum próximo, The Life of a Showgirl, con fecha de lanzamiento prevista para el 3 de octubre de 2025. Además, la conexión personal con el mundo de la NFL a través de su prometido Travis Kelce aumenta el interés mediático.