Nicolás Maduro, estimó este martes, 4 de noviembre, ser “más famoso” que los artistas Taylor Swift o Bad Bunny por la cobertura mediática que recibe en Estados Unidos ante el despliegue militar en el Caribe que asegura busca derrocarlo.

Washington sostiene que sus operaciones están dirigidas contra el narcotráfico: movilizó buques de guerra, aviones caza, miles de soldados, y está a la espera del mayor portaviones del mundo.

Al menos 67 personas murieron en bombardeos contra supuestas narcolanchas, al tiempo que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de encabezar un cartel de la droga.

ÚLTIMA HORA | Maduro dice que actualmente es "más famoso" que "Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny" en Estados Unidos.



"Tengo ganas de grabar un disco para ver si entra un dinero para financiar más proyectos en los consejos comunales", ironizó. https://t.co/LLxvxti4AH pic.twitter.com/s89iOuQCTT — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) November 5, 2025

“Yo me asombro de ver mi foto y mi imagen en Fox News y CNN y digo ‘coño, hasta dónde llegaste, Nico’”, dijo el gobernante en un acto de su partido socialista (PSUV) transmitido por la televisión estatal.

“Uno no deja de sorprenderse, y digo: ‘Coño soy famoso’. Soy más famoso que Taylor Swift en Estados Unidos ahorita, que Karol G. Soy más famoso que Bad Bunny. Tengo ganas de grabar un disco inclusive”, agregó entre risas.

La justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

El presidente Donald Trump afirmó el fin de semana que los días de Maduro en el poder estaban contados, pese a desestimar una posible guerra con Venezuela.

“¿Qué temen de mí? ¡Si no soy yo, es un pueblo de pie, de batalla, bolivariano y chavista, dueño de su destino, que no será humillado jamás”, exclamó Maduro.

Nicolás Maduro | Foto: Colprensa

El dictador venezolano aseguró previamente que as autoridades y el pueblo venezolanos responderán “con trabajo, hechos y obras” a la “guerra psicológica” que se estaría orquestando desde Estados Unidos, en alusión al Gobierno de Donald Trump y los que ha descrito como “canallas mediáticos” de Miami.

“Hechos, obras y acciones, más que rumores, mentiras, campañas, estupideces”, dijo Maduro durante un discurso televisado en el que ha vuelto a defender su labor en plena escalada de tensiones políticas con Washington, que ha intensificado sus acciones militares cerca de Venezuela.

Maduro, que ya ha recurrido al insulto en otras ocasiones, ha vuelto a plantear: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”. En este sentido, ha advertido a quienes “quieren hacer daño” de que “no han podido ni jamás podrán” con Venezuela, según la cadena estatal VTV.

Donald Trump Nicolás Maduro | Foto: AP / Adobe Stock

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días de Nicolás Maduro están contados, pero minimizó los temores a una guerra inminente contra el país sudamericano.