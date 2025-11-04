Tras amenazas de Donald Trump, Nicolás Maduro reta a la Casa Blanca: “¿Cómo se dice imbécil en inglés?”

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a cargar este lunes contra Estados Unidos y los medios occidentales, a los que acusó de impulsar una “guerra psicológica, mediática, occidental y gringa” destinada, según dijo, a destruir la estabilidad del país. Esto luego de que el presidente Donald Trump asegurara que los días del líder del régimen venezolano “están contados”.

Durante la transmisión de su programa semanal Con Maduro+, el mandatario aseguró que esa campaña forma parte de una “estrategia permanente” para afectar la moral de los venezolanos.

“La mediática que quiere destruir a Venezuela es la mediática occidental y gringa, porque odian a Venezuela”, declaró el jefe del régimen venezolano, quien pidió a los ciudadanos “derrotar esa guerra con trabajo constructivo, hechos y acciones, más que con rumores y mentiras”.

Maduro afirmó que la “mejor respuesta” ante lo que considera una ofensiva comunicacional extranjera es fortalecer el trabajo en las comunidades. “La garantía mayor que tenemos como colectivo nacional es el trabajo constructivo. Dejemos atrás esta guerra psicológica”, dijo.

Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Adobe Stock

El dictador venezolano también dedicó parte de su discurso a criticar directamente al presidente estadounidense Donald Trump, a quien insultó al preguntar en tono sarcástico:

“¿Cómo se dice imbécil en inglés?”, comentó, en referencia a las recientes declaraciones del mandatario republicano sobre la presencia militar de EE. UU. en el mar Caribe.

Maduro sostuvo que Washington busca “justificar una intervención militar” con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, luego de que el Pentágono confirmara que sus fuerzas han destruido 15 embarcaciones en operaciones antinarcóticos frente a las costas de Venezuela y Colombia.

El líder chavista reiteró que las acusaciones de narcotráfico en su contra son “infundadas” y forman parte de una campaña para deslegitimar a su gobierno. En su defensa, aseguró que las autoridades venezolanas han incautado 63 toneladas de droga en lo que va del año.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

“Mientras Estados Unidos movía sus aviones por el Caribe, dos aeronaves del narcotráfico intentaron ingresar a nuestro territorio. Le pasaron por el frente de los aviones estadounidenses, pero nuestro sistema de defensa aérea actuó conforme a la ley, a la Constitución y al Derecho Internacional”, sostuvo.

El mandatario insistió en que “Estados Unidos no ha podido ni podrá doblegar a Venezuela”, y prometió mantener la unidad de las fuerzas armadas y del pueblo frente a lo que describió como una ofensiva externa “económica, mediática y militar”.