Suscribirse

Mundo

Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro están contados: “Yo creo que sí”

El mandatario estadounidense habló del dictador de Venezuela en una entrevista.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

3 de noviembre de 2025, 1:54 a. m.
Nicolás Maduro busca la supervivencia de su régimen en medio de las tensiones con Estados Unidos y el interés de Donald Trump de combatir los carteles del narcotráfico.
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: aFp / ap

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió una entrevista este domingo, 2 de noviembre, donde habló de Nicolás Maduro y los operativos que se adelantan en el Caribe cerca de Venezuela.

Una periodista del medio de comunicación ’60 Minutes’, de la cadena CBS, le preguntó a Trump: “¿Están los días de Maduro como presidente contados?”, a lo que le respondió: “Yo diría que sí, creo que sí”.

Además, Trump restó importancia a los temores de un conflicto inminente contra el dictador de Venezuela: “Lo dudo. No lo creo”, dijo al ser preguntado sobre si Estados Unidos entraría en guerra.

Contexto: Maduro, en el blanco: Donald Trump alistaría ataques contra el régimen venezolano. Estos son todos los caminos contra el dictador

Estados Unidos desplegó ocho buques de su Marina de Guerra en el Caribe, envió aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región: una fuerza militar que, según Washington, busca combatir el narcotráfico.

“No”, respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre informaciones que apuntaban a que estaba evaluando una ofensiva contra Venezuela.

Donald Trump Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: AP / Adobe Stock

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, transmitió el mismo mensaje en respuesta a un artículo del Miami Herald, que afirmaba que las fuerzas de Washington estaban listas para atacar a Venezuela.

“Sus ‘fuentes’, que dicen tener ‘conocimiento de la situación’, los engañaron para que escribieran una noticia falsa”, afirmó Rubio en una publicación en X.

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, debido a las drogas que supuestamente transportan. Pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela.

La más reciente tuvo lugar el pasado lunes, 27 de octubre. Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar.

Venezuela afirma que Estados Unidos conspira para derrocar al dictador Maduro, quien acusa a Washington de “fabricar una guerra”.

*Con información de AFP

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Números de la suerte y horóscopo de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco el lunes festivo 3 de noviembre

2. Tras denuncia de Benedetti por drones, MinDefensa ofrece $1.000 millones de recompensa por información sobre atentados a líderes

3. “Quedarás con algún tema de discapacidad”: Periodista de Caracol reveló el tormento que ha cargado por grave enfermedad

4. Almirante Francisco Cubides, comandante de las FF. MM., pidió a las tropas “garantizar la defensa de la Nación” tras ola de violencia

5. Donald Trump asegura que los días de Nicolás Maduro están contados: “Yo creo que sí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpNicolás MaduroEstados UnidosVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.