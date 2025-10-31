Suscribirse

Mundo

Régimen de Maduro advierte a Colombia y a otros países de la región de “consecuencias trágicas” si EE. UU. ataca Venezuela

“No sería Venezuela la que pagaría las consecuencias más lamentables”, advirtió el ministro de Exteriores del régimen, Yván Gil.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
1 de noviembre de 2025, 12:33 a. m.
Nicolás Maduro rueda prensa 15 septiembre 2025
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: AP

El régimen de Nicolás Maduro lanzó una severa advertencia a Colombia, Brasil y otros países del Caribe, a los que responsabilizó de “sufrir las consecuencias más trágicas” si Estados Unidos llegara a ejecutar una intervención militar contra Venezuela.

El mensaje, pronunciado por el ministro de Exteriores, Yván Gil, se dio durante la instalación del Encuentro Parlamentario del Gran Caribe, realizado este viernes en Caracas, en medio de la tensión creciente por la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, donde Washington asegura haber realizado al menos una docena de ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Contexto: Alerta en Miraflores: Estados Unidos está listo para atacar objetivos militares dentro de Venezuela

“No sería Venezuela la que pagaría las consecuencias más lamentables de una intervención de este tipo”, declaró Gil. “Estamos hablando de los países vecinos: Colombia, el Caribe, Brasil, Guyana, Trinidad y Tobago, esa que su primera ministra nos amenaza y ha asumido una posición de guerra. Ellos sufrirían las consecuencias más trágicas de cualquier intervención”.

El ministro de exteriores venezolano ha asegurado que Saab ha sido "injustamente detenido en los Estados Unidos en el marco de un proceso ante un tribunal estadounidense que está plagado de graves vicios y aberrantes distorsiones"
Yván Gil, canciller del régimen venezolano. | Foto: Twitter/@CancilleriaVE

El canciller afirmó que el país está “preparado en perfecta unión cívico-militar-policial” para defender su soberanía ante cualquier escenario. “Seguiremos transitando el camino de la revolución bolivariana bajo cualquier circunstancia”, aseguró.

Durante el encuentro, el Gobierno venezolano reiteró su rechazo a lo que calificó como una “presencia militar extravagante” de Estados Unidos en la región, a la que atribuyó el riesgo de desestabilizar al continente. Según Gil, una eventual acción militar “irresponsable” por parte de la Administración Trump sería “la primera causa de desestabilización en el Gran Caribe”.

Contexto: Rusia respalda a Maduro y envía fuerte advertencia: “Estamos preparados para responder”

A la cita asistieron delegaciones de varios países aliados de Caracas, entre ellos Nicaragua, cuyo canciller Denis Moncada respaldó las críticas al despliegue estadounidense. “La llamada guerra contra las drogas es una estrategia geopolítica para justificar la intervención, el despliegue de tropas, la violación sistemática de soberanías y el robo descarado de recursos naturales”, afirmó.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

El Ejército estadounidense sostiene que sus operaciones en el Caribe y el Pacífico forman parte de su campaña contra el narcotráfico, y asegura haber hundido 15 embarcaciones en los últimos meses, dejando al menos 61 muertos. Washington defiende que los ataques se dirigen contra estructuras criminales marítimas utilizadas para el transporte de drogas.

Sin embargo, el Gobierno venezolano sostiene que esas acciones forman parte de un plan encubierto para propiciar un cambio de régimen, con el objetivo de imponer una autoridad “títere” que permita a Estados Unidos “apoderarse de los recursos naturales del país, principalmente del petróleo”.

Contexto: “Maduro caerá en 30 días”: Exembajador de EE. UU. en Venezuela lanzó dura predicción en medio de ataques de Trump

La ONU se pronunció también este viernes, calificando las operaciones estadounidenses como una violación del derecho internacional y denunciando que las personas a bordo de las embarcaciones fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La NBA revoluciona el arbitraje: jueces usarán auriculares desde este sábado

2. “No dejaré que los estadounidenses pasen hambre”: Donald Trump desafía al Congreso

3. Famoso vidente destapó importante noticia para un país latinoamericano: “Hay esperanza”

4. Régimen de Maduro advierte a Colombia y a otros países de la región de “consecuencias trágicas” si EE. UU. ataca Venezuela

5. Inundaciones en Nueva York dejan dos muertos: impactantes videos muestran el desastre en el metro y las calles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonald TrumpVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.