Estados Unidos

“Trump va a acabar con los carteles de Venezuela, Colombia y México”: lanzan advertencia que podría representar el fin de Maduro en el poder

El analista político de Venezuela explicó que Estados Unidos está usando sus fuerzas para hacer frente a la amenaza narco, además de señalar que Maduro es el líder de un importante cartel.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 10:48 p. m.
La medida busca una alianza permanente con países aliados
Donald Trump ha ordenado la lucha contra los carteles latinoamericanos. | Foto: GETTY Y x/@Southcom

Estados Unidos desató una lucha contra los carteles latinoamericanos que azotan el continente y transportan droga desde el hemisferio sur hacia Norteamérica. El país desplegó sus fuerzas militares en el Caribe desde mediados de agosto, y desde entonces se han atacado más de cinco embarcaciones, presuntamente narcotraficantes. En estas operaciones han muerto más de 20 personas.

Al mismo tiempo, la nación estadounidense intensificó su presión contra el régimen de Venezuela, por lo que señaló que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles, una de las bandas más peligrosas que ha acabado con la vida de millones de estadounidenses, de acuerdo con varias declaraciones del presidente Donald Trump.

Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: Colprensa
Contexto: Estados Unidos realiza un nuevo “ataque cinético letal” contra embarcación en el Pacífico: hay 4 muertos

En una entrevista del periodista colombiano Luis Carlos Vélez, para el medio internacional Univisión Noticias, el analista venezolano Antonio de la Cruz aseguró que Estados Unidos hará todo lo posible por hacer frente a las bandas narco, a las que además el gobierno señaló de “terroristas”.

“Donald Trump va a llegar hasta neutralizar el Cartel de los Soles”, dijo De la Cruz en su intervención, justificando que Trump considera que este cartel representa un peligro para los ciudadanos.

“Neutralizar es acabar. Va a acabar con la amenaza de los carteles, tanto de Venezuela, de Colombia y de México”, lanzó. “A Nicolás Maduro lo califican como el jefe del cartel; por lo tanto, la salida de Maduro del poder es una consecuencia”.

Cuatro embarcaciones fueron destruidas por los ataques de las fuerzas de Estados Unidos.
Cuatro embarcaciones fueron destruidas por los ataques de las fuerzas de Estados Unidos en esta semana. | Foto: Tomada de las redes sociales de Pete Hegseth.

Además, agregó que Estados Unidos busca que dentro del país latinoamericano se presente una traición contra el dictador, considerado como “narcoterrorista”, por lo que se ha solicitado la intervención de la CIA, que es la manera de tener presencia dentro de territorio venezolano, donde no hay embajada estadounidense.

Contexto: ¿Qué pasa con el petróleo de Venezuela en medio de la crisis del régimen de Maduro con Donald Trump?

En esa misma entrevista, el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James B. Story, señaló que al régimen de Maduro le quedan 30 días, debido a que los ejercicios militares estadounidenses se han intensificado y podrían llevarse a cabo más con el fin de que el dictador abandone el poder y se entregue a la justicia norteamericana.

Trump llamó a Gustavo Petro “líder” del narcotráfico, “lunático”, con “problemas mentales”, “matón”, “mal tipo” y “pésimo presidente”.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

Hasta este punto, de acuerdo con las declaraciones del diplomático, hay un 80 % de probabilidad de que ocurra algo para que el régimen caiga, y que Maduro debería considerar una negociación, antes de que se levanten más ataques en el Caribe.

Estados Unidos podría llevar a cabo más ataques “contra una pista clandestina en el sur de Maracaibo, puede ser algo en contra de Diosdado Cabello, en su finca, puede haber algo en altamar en las doce millas náuticas de la costa dentro de territorio venezolano”, aseguró Story.

La medida busca una alianza permanente con países aliados

