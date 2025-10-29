Suscribirse

Mundo

Estados Unidos realiza un nuevo “ataque cinético letal” contra embarcación en el Pacífico: hay 4 muertos

El buque participaba en contrabando de estupefacientes, según el comunicado.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 12:01 a. m.
El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela
El bombardeo realizado por Estados Unidos fue contra una embarcación que había salido de Venezuela y en la que, según el presidente Donald Trump, viajaban miembros del cartel del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Agencia AFP

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó en su cuenta de X un nuevo ataque contra una embarcación narco en el Pacífico.

“Hoy temprano, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra otro buque de narcotráfico operado por una Organización Terrorista Designada (OTD) en el Pacífico oriental”, aseveró el jefe de la cartera.

“Este buque, al igual que los demás, era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes”, dijo el funcionario.

“El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que introducen drogas en nuestras costas para envenenar a los estadounidenses. El Departamento de Guerra continuará persiguiéndolos y eliminándolos dondequiera que operen”, concluyó el comunicado.

En un ataque previo, fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcotraficantes contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, lo que elevaba a por lo menos 57 el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington.

El gobierno de Donald Trump comenzó a principios de septiembre su ofensiva en el Caribe contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas procedentes de Venezuela.

Los ataques, en los cuales ya destruyó al menos 14 embarcaciones, se ampliaron luego al Pacífico, donde operan carteles colombianos y mexicanos.

Estas fueron dos de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos.
Estas fueron dos de las embarcaciones bombardeadas por Estados Unidos. | Foto: x: @SecWar

Varios activos debieron trasladarse ante la amenaza del huracán Melissa que está atravesando la región, pero el SouthCom aseguró que las fuerzas estadounidenses permanecen “capaces de cumplir con sus misiones asignadas”.

Un par de bombarderos B-1B sobrevolaron el mar Caribe frente a Venezuela el lunes. Estos vuelos ocurren después de que otro bombardero B-1B volara cerca de la costa venezolana la semana pasada, y otros B-52 lo hicieran la semana anterior.

Contexto: Maduro confirma derribo de aviones que sobrevolaban Venezuela: “Pa’ que respeten”

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue de fuerzas.

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al dictador venezolano, Nicolás Maduro. Según Caracas, el gobierno de Trump busca “fabricar un conflicto” para justificar una invasión.

Donald Trump le declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga
Donald Trump les declaró la guerra a los carteles vinculados con el tráfico de droga. | Foto: GETTY y X/@agusantonetti

El jefe del Pentágono afirmó que los ataques del lunes fueron contra “organizaciones terroristas” que trafican narcóticos en el Pacífico oriental.

“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al Qaeda y recibirán el mismo trato [...]. Los cazaremos y los eliminaremos”, prometió Hegseth.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

Estados Unidos

Noticias Destacadas

