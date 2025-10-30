Maduro en la mira: el esperado especial de Luis Carlos Vélez sobre la presión militar para sacar al dictador del poder

Estas semanas, se han sentido pasos de animal grande sobre Nicolás Maduro. Y en un especial periodístico, Luis Carlos Vélez no solo les sigue la pista. El periodista colombiano presenta Maduro en la mira, un programa transmitido por Univisión, en su programa Línea de Fuego.

Allí, hablan algunas de las voces más autorizadas para analizar esta situación geopolítica que tiene en jaque al líder del vecino país, señalado de haberse robado las pasadas elecciones y de permanecer en el poder contra viento y marea.

Uno de los personajes que llega a conclusiones reveladoras es el exembajador de Estados Unidos en Caracas, James Story: “Las opciones ya no están sobre la mesa… están frente a la casa. […] Yo diría que dentro de 30 días, eso es lo que creo yo".

Story lo dice de frente: “Algo va a pasar” y habla de que ese algo puede “provocar la caída de Nicolás Maduro”. En ese reportaje también habla el exenviado especial de Trump para Venezuela e Irán, Elliott Abrams: “Cuando Trump ganó, hubo personas, sobre todo John Bolton, que presionaron para que se tomaran más medidas… y no podía vendérselo al presidente (…) Este año no parecía que hubiera nada parecido a lo que estamos viendo. ¿Qué cambió? Ese es el misterio.”