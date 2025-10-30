Dos colombianos muertos tras la interceptación de una avioneta que volaba sin autorización en Venezuela

De acuerdo con el medio El Tiempo, La Fuerza Armada de Venezuela (FANB) derribó una aeronave que entró ilegalmente en su espacio aéreo sobre el estado Apure el pasado martes. Se ha reportado que los dos tripulantes eran de nacionalidad colombiana y fallecieron en el incidente.

La aeronave había estado inmovilizada por meses en el Aeropuerto de Bonaire desde octubre de 2024. La Inspección de Medio Ambiente y Transporte (ILT) de Holanda había ordenado su detención por no cumplir con las normativas.

Vladimir Padrino publicó imágenes de una de las aeronaves en sus redes sociales | Foto: IG/PADRINOVLADIMIR

Los operadores del avión consiguieron un permiso especial y limitado para hacer un “vuelo de demostración local” (una prueba corta sin salir del área) para probar un sistema de seguridad (el ADS-B), pero, en lugar de hacer el vuelo de prueba local, el avión presuntamente despegó y se dirigió hacia el sur sin autorización, sorprendiendo a las autoridades de Bonaire.

Informes aún no verificados podrían indicar que, poco después de despegar, la aeronave apagó su transpondedor (el dispositivo que la hace visible al radar), volviéndose indetectable.

Respuesta de Venezuela

Venezuela informó el miércoles que interceptó tres aeronaves utilizadas para el narcotráfico que “venían del norte” y del “Caribe”, y anunció la destrucción de dos campamentos en el marco de sus operativos antidrogas, coincidiendo con el despliegue militar de Estados Unidos.

Dos de las aeronaves “venían del norte” y fueron interceptadas este mismo miércoles, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sin revelar mayores detalles. La tercera fue detectada el lunes.

Nicolás Maduro | Foto: AFP

“En el uso de nuestra ley, nosotros tenemos una ley de intercepción, ¡pim, pum, pam! Dos aviones del narcotráfico. Para que respeten a Venezuela. Y así por el estilo, ¡pim, pum, pam todos los días! ¿Ejerciendo qué? ¿Cómo se llama eso? ¡Ejercer la soberanía!”, dijo Maduro en un acto oficial.

La Fuerza Armada detalló en Instagram que la aeronave que entró desde islas del Caribe fue interceptada en el estado Apure (suroeste) fronterizo con Colombia.

Modelo aeronave | Foto: Cortesía - Satena

“Una aeronave Cessna 310 (Siglas XBRED)… apagó su ‘transponder’ y comunicaciones tras el despegue, ingresando de forma ilícita y furtiva por el sur de Venezuela”, dijo la región estratégica de defensa integral de los Andes de la Fuerza Armada, que contabilizó en más de 20 el total de aeronaves inutilizadas este año.

Venezuela ha mostrado múltiples operaciones antidrogas tras el despliegue de los buques de guerra de Estados Unidos en aguas del Caribe sur como parte de un operativo para combatir cárteles de droga que asocian a Maduro.