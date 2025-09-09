Estas son las normativas a tener en cuenta esta temporada de NFL: cinco polémicos cambios

Una vez terminada la primera semana de la National Football League (NFL) es un buen momento para recordar cuáles son las nuevas normas que deben seguir todos los equipos en esta temporada.

Estos cambios incluyen la novedad agregada en 2024 sobre el kickoff, la cual ahora será una regla oficial, solo que con una nueva especificación. De igual manera, hay otros ajustes en el reglamento y en la aplicación de las normas.

Por ese mismo camino, la administración de la NFL modificó la normativa respecto a la prórroga para la temporada regular, alargará el tiempo de asistencia de repetición, reaccionará de una manera más fuerte cuando haya algún acto antideportivo.

Finalmente, ahora utilizará el sistema Hawk-Eye para la revisión de las jugadas más cerradas en vez de las cadenas tradicionales para determinar los primeros intentos, según reportó Marca.

La popular jugada con la que Philadelphia Eagles ganó el Super Bowl seguirá siendo legal. | Foto: Getty Images via AFP

Estas son las nuevas normas en todo el juego:

Saque de centro:

La administración se mostró satisfecha con los resultados obtenidos en la temporada anterior respecto al kickoff dinámico, por eso la Liga, junto a los propietarios de las franquicias, optó por aplicar lo mismo en los touchbacks.

El cambio inicial dio como resultado que el porcentaje de retornos aumentara del 21,8% (mínimo histórico), algo muy positivo para el juego, además de reducir las lesiones en la jugada más peligrosa del fútbol americano.

Finalmente, trasladando el touchback a la yarda 35, la administración tiene previsto que la tasa de retorno incremente a un rango de entre el 60% y el 70%, con un aumento similar en los retornos largos, lo que puede ser bastante beneficioso para el espectáculo, según un informe de Marca.

Patadas cortas:

En este 2025 los equipos podrán anunciar su intento de onside kick mediante una formación diferente. El equipo que va perdiendo podrá decidir hacerlo incluso antes del último cuarto.

Ahora, además, los jugadores de cobertura podrán alinearse una yarda más cerca, una iniciativa que busca una mayor tasa de recuperación.

Tiempo extra:

De ahora en adelante, la escuadra que comience la prórroga en defensa tendrá la posibilidad de pasar al ataque sin importar si su rival logra anotar. Esto cambia la norma anterior, en la que si el equipo que iniciaba atacando anotaba, el partido se daba por terminado.

En cuanto a la duración, será de 10 minutos en la temporada regular y de 15 en la postemporada.

Asistencia de video:

El sistema de revisión ahora no se limitará solo a jugadas con decisiones polémicas, sino que también aplicará en:

Penalizaciones por agarrar la máscara.

Contacto violento con la cabeza o el cuello.

Placajes por el collar del casco y zancadillas.

Anulación de una penalización por placaje al pateador si el video demuestra que el defensa tocó el balón.

Conducta antideportiva:

Se amplió y especificó la regla que limita el comportamiento de los jugadores dentro del campo. La normativa establece que: “Cualquier gesto violento, que incluirá, entre otros, un corte de garganta, simular disparar o blandir un arma, usar el gesto de ‘limpiarse la nariz’, o cualquier acto sexualmente sugerente u ofensivo” tendrá sanciones más severas.