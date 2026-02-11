Deportes

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

El esquinero colombo-estadounidense fue figura en el Super Bowl LX y está listo para dar un paso gigante en su carrera profesional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 2:57 p. m.
Christian González, cornerback de los New England Patriots de la NFL.
Christian González, cornerback de los New England Patriots de la NFL. Foto: Getty Images

Christian González está camino a convertirse en el esquinero mejor pagado de la NFL. Su espectacular presentación en el Super Bowl LX debería suficiente para convencer a New England Patriots de amarrarlo con un nuevo contrato multimillonario.

El salario de Luis Díaz en Bayern y Christian González en Patriots: Abismal diferencia entre la NFL y Bundesliga

Este será su último año con contrato de novato y eso abre la opción de firmar una extensión por más de 30 millones de dólares anuales.

Después de lo visto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, cualquier equipo estaría interesado en contar con los servicios de ‘Gonzo’. Sin embargo, el cornerback de padre colombiano tiene claro donde quiere continuar su carrera como profesional.

Las declaraciones de Christian González

“Sí claro. Aquí es donde me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar“, declaró este martes a los medios oficiales de la NFL.

Deportes

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Deportes

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Deportes

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Deportes

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Deportes

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Estados Unidos

El precio de Seattle Seahawks: el campeón del Super Bowl LX sería vendido por un precio más alto del que se estimaba

Deportes

Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Deportes

Christian González no se olvidó de Colombia: envió sentido mensaje tras perder el Super Bowl

González no se ve en ningún otro lado que no sea luciendo el casco de los Patriots. “No quiero entrar en detalles. Es decir, es más bien cosa de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto”, indicó.

Christian González no se olvidó de Colombia: envió sentido mensaje tras perder el Super Bowl

Antes de las vacaciones, toda la plantilla de New England Patriots se reunión para agradecer por esta temporada y plantear los objetivos de la próxima. “Al llegar hoy, solo quería ver a los chicos, pasar un rato con ellos un par de veces más. Es la última vez que esté el equipo completo, el cuerpo técnico estará en el edificio. Así que me concentro en eso. Mis agentes y Mike Vrabel hablarán”, insistió.

La prensa estadounidense asegura que es cuestión de tiempo para que los agentes de Christian González y la dirigencia de los Patriots lleguen a un acuerdo para su renovación en esta temporada baja.

El defensivo colombo-estadounidense fue determinante en la parte final del campeonato y demostró que tiene mentalidad ganadora por su presentación en el Super Bowl contra Seattle Seahawks. A pesar de la derrota, recibió los elogios de la crítica y fue catalogado como una de las figuras del partido.

SANTA CLARA, CA - FEBRUARY 05: CB Christian Gonzalez (0) of the New England Patriots answers questions during the Thursday press conference on Thursday, February 5th at the Santa Clara Marriott in Santa Clara, CA. (Photo by Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images)
Christian González, cornerback de los New England Patriots. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Christian González, orgullo colombiano

En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de playoffs, tuvo un rol clave la figura de Christian González.

El esquinero, de 23 años, nació en Carrollton (Texas) de padre colombiano y madre texana, parte de una familia de deportistas.

Sus tres hermanas han representado a Colombia en distintas pruebas de atletismo y una de ellas, Melissa González, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 en los 400 metros vallas.

En la noche del Draft de 2023, González ya atrajo los reflectores sobre el escenario cuando abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de Colombia impresos en su interior.

Estoy feliz de “representar a Colombia y a los latinos en general”, afirmó el lunes.

Más de Deportes

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 28: Christian Gonzalez #0 of the New England Patriots looks on during the game against the New York Jets at MetLife Stadium on December 28, 2025 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Evan Bernstein/Getty Images)

Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Vinent Kompany y Luis Díaz en un entrenamiento de Bayern Múnich.

Vincent Kompany le repite la fórmula a Luis Díaz: reiterativo en Bayern Múnich

Selección de España encara su primer baja para el Mundial 2026.

Jugador español que se pierde el Mundial 2026 rompe el silencio tras su grave lesión de ligamentos

Frank Fabra, defensor colombiano de Independiente Medellín.

Frank Fabra fue presentado por su nuevo equipo: vuelve al fútbol colombiano y firma por 5 meses

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Real Madrid da anuncio final sobre la Superliga: decisión conjunta con Uefa

Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

James Rodríguez habló para la prensa de Estados Unidos.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

Desde el cuerpo técnico de Millonarios respondieron si van o no por el peruano Andy Polo.

Millonarios responde si va a contratar a un jugador mundialista: cuerpo técnico tomó decisión

España y Argentina ya tienen bajas confirmadas para el Mundial 2026.

Esta es la lista de figuras que se perderán el Mundial 2026: lesionados, eliminados y en duda

Noticias Destacadas