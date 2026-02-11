Christian González definió su futuro: anunció el equipo donde jugará por 30 millones de dólares

Christian González está camino a convertirse en el esquinero mejor pagado de la NFL. Su espectacular presentación en el Super Bowl LX debería suficiente para convencer a New England Patriots de amarrarlo con un nuevo contrato multimillonario.

Este será su último año con contrato de novato y eso abre la opción de firmar una extensión por más de 30 millones de dólares anuales.

Después de lo visto en el Levi’s Stadium de Santa Clara, cualquier equipo estaría interesado en contar con los servicios de ‘Gonzo’. Sin embargo, el cornerback de padre colombiano tiene claro donde quiere continuar su carrera como profesional.

Las declaraciones de Christian González

“Sí claro. Aquí es donde me reclutaron y no quiero estar en ningún otro lugar“, declaró este martes a los medios oficiales de la NFL.

González no se ve en ningún otro lado que no sea luciendo el casco de los Patriots. “No quiero entrar en detalles. Es decir, es más bien cosa de mis agentes; ellos se encargarán de eso y me mantendrán al tanto”, indicó.

Antes de las vacaciones, toda la plantilla de New England Patriots se reunión para agradecer por esta temporada y plantear los objetivos de la próxima. “Al llegar hoy, solo quería ver a los chicos, pasar un rato con ellos un par de veces más. Es la última vez que esté el equipo completo, el cuerpo técnico estará en el edificio. Así que me concentro en eso. Mis agentes y Mike Vrabel hablarán”, insistió.

La prensa estadounidense asegura que es cuestión de tiempo para que los agentes de Christian González y la dirigencia de los Patriots lleguen a un acuerdo para su renovación en esta temporada baja.

El defensivo colombo-estadounidense fue determinante en la parte final del campeonato y demostró que tiene mentalidad ganadora por su presentación en el Super Bowl contra Seattle Seahawks. A pesar de la derrota, recibió los elogios de la crítica y fue catalogado como una de las figuras del partido.

Christian González, cornerback de los New England Patriots. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Christian González, orgullo colombiano

En el renacimiento de los Patriots, una franquicia que llevaba tres años fuera de playoffs, tuvo un rol clave la figura de Christian González.

El esquinero, de 23 años, nació en Carrollton (Texas) de padre colombiano y madre texana, parte de una familia de deportistas.

Sus tres hermanas han representado a Colombia en distintas pruebas de atletismo y una de ellas, Melissa González, llegó a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 en los 400 metros vallas.

En la noche del Draft de 2023, González ya atrajo los reflectores sobre el escenario cuando abrió de par en par su chaqueta blanca para mostrar los colores de Colombia impresos en su interior.

Estoy feliz de “representar a Colombia y a los latinos en general”, afirmó el lunes.