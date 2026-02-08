Los Seattle Seahawks se quedan con la edición 60 del Super Bowl: pasaron por encima de los New England Patriots

El Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, fue el escenario donde los Seattle Seahawks se coronaron campeones de la edición 60 del Super Bowl, al superar a los New England Patriots, equipo en el que juega el colombiano Christian González.

Con este título, los de Seattle cerraron con broche de oro su cuarta presencia en esta instancia, luego de haber estado, por última vez, en 2014, cuando derrotaron a los Denver Broncos con un marcador 43-8.

Este es el segundo título de la NFL para los Seattle Seahawks, que finalmente acumularon un nuevo trofeo con una presentación decorosa en un partido que resultó bastante cómodo para ellos en los tres primeros cuartos del compromiso.

Los Seattle Seahawks arrollaron por un contundente 29-13 a los New England Patriots haciendo valer el favoritismo con el que llegaron a al final de la NFL.

Super Bowl LX: New England Patriots vs. Seattle Seahawks Foto: Getty Images

Los ahora campeones impusieron su ley con la mejor defensa del campeonato, que arruinó el intento de los Patriots de ganar su primer Super Bowl desde la marcha de Tom Brady.

Los Seahawks reacomodaron su camino después de traspasar en 2022 a Russell Wilson, el mariscal de campo que los guió a su único trofeo de Super Bowl en 2014. Tras el largo y doloroso divorcio con Wilson, el mánager general John Schneider quedó con las manos libres para orquestar otra plantilla capaz de llegar al Super Bowl.

Dando protagonismo a los jóvenes, Seattle blindó una de las mejores defensas de la liga y, con la misma astucia en la agencia libre que los Patriots, optó por Sam Darnold para la posición de quarterback.

Etiquetado como un líder poco fiable, Darnold ya había jugado para otros cuatro equipos antes de consolidarse definitivamente en los Seahawks a los 28 años.

Su consagración llegó con un recital ante los Rams en la final de la Conferencia Nacional, que abrió las puertas a Seattle para disputar su primer Super Bowl desde la devastadora derrota de 2015 frente a los propios Patriots.

Los Seattle Seahawks consiguió su segundo título de Super Bowl. Foto: Getty Images

Los Seahawks tuvieron aquel trofeo en sus manos cuando avanzaron hasta una yarda de su rival a pocos segundos del final y con una corta desventaja en el marcador de 28-24.

A la hora de buscar el touchdown ganador, Wilson renunció a la vía terrestre y lanzó un pase que interceptó Malcom Butler, asegurando el cuarto título de los Patriots, que reactivaba la era Brady tras una década de sequía.

Los últimos 10 ganadores del Super Bowl

A continuación, los ganadores y resultados de las últimas 10 finales y los equipos más laureados de la historia:

2026: Seattle Seahawks - ew England Patriots 29-13

2025: Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs 40-22

2024: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 25-22

2023: Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38-35

2022: Los Angeles Rams - Cincinnati Bengals 23-20

2021: Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs 31-9

2020: Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31-20

2019: New England Patriots - Los Angeles Rams 13-3

2018: Philadelphia Eagles - New England Patriots 41-33

2017: New England Patriots - Atlanta Falcons 34-28

La jugada a la que se refiere Donald Trump le permite a los equipos tener puntos extra tras anotar un "Touchdown". Foto: Getty Images

Los equipos con más títulos de la historia

6 títulos

Pittsburgh Steelers

New England Patriots

5 títulos

San Francisco 49ers

Dallas Cowboys

4 títulos

Kansas City Chiefs

Green Bay Packers

New York Giants

3 títulos

Las Vegas Raiders

Washington Commanders

Denver Broncos

2 títulos