Video | Volada salvadora de Christian González en el Super Bowl LX, el colombiano hace historia con una actuación formidable

Los ojos de Colombia están puestos en la final de la NFL, disfrutando el desempeño de Christian González, quien desde el Levi’s Stadium representa la fuerza cafetera en el partido que enfrenta a Seattle Seahawks.

A pesar de que los Patriots no tuvieron un buen desempeño deportivo en la primera mitad del Super Bowl 2026, Christian González se llevó los reflectivos de una impresionante salvada que le impidió un ataque prometedor a su rival.

En el primer cuarto del encuentro, González demostró su impresionante habilidad de reacción e impresionante volada. La jugada que apuntaba para ser un touchdown de los Seahawks se vio totalmente anulada por la hábil solución del jugador de raíces cafeteras.

What a PBU by Gonzo!



Super Bowl LX on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/EjeQNZ36iq — NFL (@NFL) February 9, 2026

Jugador titular de los Patriots llegó esposado al Super Bowl LX: ¿Mack Hollins enfrenta un proceso judicial?

Gonzo, como le llaman cariñosamente en Estados Unidos, es el segundo jugador colombiano en llegar a un Super Bowl. El primero en alcanzar esta importante final fue Fernando Velasco, quien en 2016 jugó con los Carolina Panthers en el mismo Levi’s Stadium, durante la edición 50 del megaevento.

En aquella ocasión, Velasco perdió la gran final frente a los Denver Broncos, que los superó 24-10. El colombiano se desempeñó como liniero ofensivo y fue titular durante toda la temporada.

Donald Trump arremete contra el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”

Fernando Velasco, Christian González, Fuad Reveiz y Jairo Peñaranda son los primeros jugadores colombianos en jugar en la NFL. Sin embargo, Reveiz y Peñaranda no llegaron a disputar la gran final.

El partido de González

Christian Gonzalez en el Super Bowl 2026 Foto: Getty Images

En la edición 60 del Super Bowl, Christian González logró frenar varios ataques de los Seahawks, pero no fue suficiente para contrarrestar la superioridad del equipo de Seattle.

Los Seahawks dominaron ampliamente a los Patriots, el equipo del colombiano, que anotó sus primeros puntos en el último cuarto. Tras un touchdown y el punto extra, el marcador llegó a 19-7, en una final completamente controlada por su rival.