Así quedó la tabla histórica de títulos de la NFL tras la consagración de los Seattle Seahawks: New England Patriots lograron antirrécord

Los aficionados de los Seattle Seahawks amanecieron este lunes con el orgullo de ser victoriosos del máximo trofeo que puede tener un equipo de fútbol americano. Los Seahawks superaron este domingo a New England Patriots en la edición 60 del Super Bowl, logrando así su segunda conquista del mayor galardón de la NFL.

Kenneth Walker celebra con Sam Darnold el triunfo de los Seattle Seahawks

En esta edición se intercambiaron los papeles, luego de que hace 11 años el equipo de Nueva Inglaterra superara a los de Seattle; en dicha ocasión, una intercepción en la última jugada le costó el campeonato a los Seahawks. En 2026, se aseguraron de ser superiores desde el primer cuarto.

Colombia tenía los ojos puestos en New England Patriots, tras la participación del colombiano Christian González, que a pesar de su brillante actuación defensiva, no le alcanzó para impedir la superioridad de Seahawks.

La victoria de la franquicia de Seattle lo colocó en la lista de los equipos que han ganado dos Super Bowls en toda su historia. Seahawks completa una cuenta de siete conjuntos que triunfaron en esta final; realmente es una competencia muy disputada y, entre los 32 equipos, los máximos ganadores son los New England Patriots y Pittsburgh Steelers, que cada uno tiene seis trofeos en sus vitrinas.

A pesar de que los Patriots siguen teniendo el galardón de estar en la parte más alta de los ganadores, tras perder esta final también lograron un antirrécord; el equipo de Nueva Inglaterra hoy es el equipo más perdedor de los Super Bowl.

Antes de este partido en el Levi’s Stadium empataba con los Denver Broncos la cantidad de finales perdidas; cada uno había sido derrotado en 5 ocasiones tras llegar a la gran final, pero, luego del partido en California, los Patriots quedan liderando este antirrécord en solitario.

Final entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Después de los Patriots, que tienen 6 derrotas en un Super Bowl, Denver Broncos, que lleva 5, los siguen los Buffalo Bills y Minnesota Vikings, que tienen 4 finales perdidas cada uno. El caso del equipo de Minnesota es más alarmante, ya que han llegado a las finales, pero no saben lo que es ganar un título de la NFL.

Maximos ganadores de la NFL

Este puesto es compartido entre New England Patriots y Pittsburgh Steelers. Cada uno ha ganado seis veces los Super Bowl en toda su historia. Por su parte los Patriots ganaron por última vez en 2018, mientras Steelers en 2008.

Equipos ganadores de cinco títulos

Dallas Cowboys y San Francisco 49ers tienen la particularidad que si bien son de los equipos más ganadores de la historia, no conocen lo que es celebrar en este milenio. El equipo de Dallas ganó por última vez en 1995 y los de San Francisco en 1994.

Equipos ganadores de cuatro títulos

Green Bay Packers, New York Giants y Kansas City Chiefs, equipos históricos de la liga, solo han logrado la conquista en 4 ocasiones. Los Packers fueron el primer equipo en ganar un Super Bowl y, por su parte, el fundador de los Chiefs fue clave para bautizar con ese nombre la final de la NFL.

Equipos ganadores de tres títulos

Denver Broncos, Las Vegas Raiders y Washington Commanders son los ganadores de este título en tres ocasiones. Los Broncos ganaron por última vez en la edición 50 del Super Bowl en 2016, mientras los Raiders desde 1983 no ganan. El equipo de la capital fue el campeón por última vez en 1991.

Equipos ganadores de dos títulos

Seattle Seahawks fue el último equipo en unirse a esta lista que ya conformaban Miami Dolphins, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers.

Equipos ganadores de un solo título

Por último, Chicago Bears, New York Jets y New Orleans Saints solo han ganado una vez este título. Hay 13 equipos en la liga que no han ganado ni una sola vez el Super Bowl.