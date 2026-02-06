Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Los Seattle Seahawks, que jugarán la final de la NFL en el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, estarían en venta, según han informado fuentes de portales deportivos como ESPN y MARCA.

Esta operación se rumora desde 2018, cuando falleció Paul G. Allen, expropietario del equipo y cofundador de Microsoft. Desde entonces, ha estado al frente de la franquicia su hermana, Jody Allen, quien también ha estado al mando del equipo de NBA, Portland Trail Blazers.

En los últimos días del 2025, Forbes reveló el ranking de los equipos más valiosos de todo el mundo en todos los deportes, y Seattle Seahawks ocupó la posición 21, por encima de tradicionales instituciones de diferentes deportes. En fútbol americano superó a los tradicionales Kansas City Chiefs y Carolina Panthers; mientras en fútbol, estuvo por encima de equipos históricos como el Manchester United de Inglaterra y el Barcelona de España.

Mike Macdonald, entrenador jefe de Seattle Seahawks declaró previo a la final. Foto: Composición SEMANA | Getty

A pesar de que no se conocen ofertas formales por la compra del equipo, se espera que luego de este Super Bowl se conozcan los próximos movimientos de la franquicia.

Los Seahawks están en manos de la familia Allen desde 1997, cuando Paul Allen compró la franquicia a Ken Behring. El amigo de infancia de Bill Gates habría adquirido el equipo de fútbol americano para evitar que saliera de Seattle, según se conoció antes de su muerte.

Paul Allen murió en 2018 a causa de un cáncer. Foto: Getty Images

¿Cuánto valen los Seattle Seahawks?

La valoración hecha por Forbes indica que los Seahawks costarían al menos 6.7 billones de dólares. Que sería un precio considerable, teniendo en cuenta que en 2023, Washington Commanders cambió de propietarios y la transacción del equipo de la capital estadounidense rondó los 6 billones de dólares.

Los equipos de la NFL son los más costosos en todos los deportes del mundo. El estudio hecho por Forbes indicó que en la lista de los 50 más valiosos, 30 pertenecen a esta liga.

A su vez, el equipo de NBA, que también hace parte de los mismos propietarios, está en medio de un proceso de venta a un importante grupo económico liderado por Tom Dundon, un importante empresario de Estados Unidos. Portland Trail Blazers sería adquirido por al menos 4 billones de dólares, según se confirmó en agosto de 2025.

Mientras Jody Allen tuvo el control de la franquicia, se presentaron movimientos importantes, como lo fue la salida en 2023 de Pete Carroll, el entrenador que llevaba gran parte de su vida en la institución.

Entrenadores jefes de los equipos finalistas del Super Bowl LX. Foto: Getty Images

El actual entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald se refirió ante la administración de Allen: “Lo que más me llamó la atención de Jody fue su entusiasmo por el lugar al que quería que llegara nuestro equipo y nuestra franquicia como visión de los Seattle Seahawks“.