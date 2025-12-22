Como se anticipó en SEMANA, los Kansas City Chiefs dejarán el estadio que fue su casa durante 50 años. El Arrowhead Stadium dejará de ser su hogar a partir de la temporada 2030.

El anuncio lo hizo el CEO del equipo, Clark Hunt, en la tarde de este lunes 22 de diciembre de 2025, cuando oficializó una decisión que ya se venía discutiendo. No obstante, destacó que los aficionados también se mudarán con el equipo, ya que no habrá cambio de ciudad.

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

El nuevo estadio se planea construir en un sector cercano al Kansas Speedway y al distrito comercial conocido como “The Legends”. La obra tendría un costo cercano a los 3.000 millones de dólares y también estaría ubicada en la ciudad de Kansas.

La gobernadora de Kansas declaró: “El anuncio de hoy impactará la vida de los kansanos durante generaciones. El anuncio de hoy es un cambio radical para nuestro estado”.

En desarrollo...