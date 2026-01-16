Patrick Mahomes anuncia si volverá tras su lesión en la NFL; al no estar en los playoffs, ¿quién ganará el MVP este 2026?

El quarterback, triple campeón de la NFL y dos veces Jugador Más Valioso (MVP), asistió a los medios por primera vez desde que se sometió a una cirugía en su rodilla izquierda a mediados de diciembre.

Patrick Mahomes, el líder y estrella de los Kansas City Chiefs, dijo este jueves que está completamente recuperado de su lesión de rodilla para el comienzo de la próxima temporada de la liga de fútbol americano (NFL).

En una conferencia vía Zoom, Mahomes dijo que está “cumpliendo todas las etapas” de su rehabilitación para poder comenzar “sin restricciones” la próxima campaña, que arranca el 10 de septiembre.

“Quiero estar listo para la semana uno”, recalcó el mariscal de campo. “Los médicos dijeron que podría estarlo, pero no puedo predecir lo que sucederá a lo largo del proceso”.

¿Qué pensó el día de su lesión?

Lesión de Patrick Mahomes, 14 de diciembre de 2025 Foto: Getty Images

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Rebobinando la memoria hasta ese día, el quarterback dijo que en un principio no se dio cuenta de la gravedad de la lesión y llegó a presionar para terminar el partido usando una rodillera.

“Sabía que algo había pasado, pero cuando pude caminar un poco pensé que quizás tendría la oportunidad de volver al partido”, recordó. “Ahora es una cuestión de motivación, tratar de exigirme tanto como me dejen exigirme para estar listo”.

Mahomes, de 30 años, se rompió dos ligamentos de rodilla en la derrota del 14 de diciembre ante Los Angeles Chargers, que condenó a Kansas City a su primera ausencia en los playoffs desde 2014.

Sin Patrick Mahomes en los playoffs, Josh Allen se proyecta al MVP

Josh Allen liderará de nuevo a los Buffalo Bills este sábado, ante los Denver Broncos, para seguir avanzando hacia su ansiado primer Super Bowl de la NFL, que debe coronar una excepcional colección de premios individuales.

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Josh Allen #17, jugador de Buffalo Bills Foto: Getty Images

El quarterback, vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga de fútbol americano (NFL), es la figura de mayor calibre que sigue con vida en la ronda divisional de los playoffs que se disputa este fin de semana.

Patrick Mahomes, su bestia negra después de eliminarlo cuatro veces esta década, se resignó a ver las eliminatorias por televisión tras la insólita eliminación de sus Kansas City Chiefs en la fase regular.