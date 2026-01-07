El deporte que más reúne interesados en todo el mundo es el fútbol (soccer), que globalmente tiene 3.500 millones de aficionados, mientras en Estados Unidos tan solo el 10% de los habitantes lo cuenta como su deporte favorito, es decir, al menos 34,8 millones de personas en Norteamérica son fanáticas a este deporte.

Una cifra realmente considerable, aunque, esta cifra es superada el Super Bowl, solamente, que en 2025 fue vista por 126 millones de personas, según Fox. Sin embargo, este es el máximo evento del fútbol americano en el mundo y además de ser deportivo, atrae su show de entretiempo liderado por un artista de talla mundial.

CBS es uno de los medios que transmite la NFL en Estados Unidos y reportó este miércoles, 7 de enero, que los partidos que transmitió promediaron 21,252 millones de espectadores en 2025. Superó notablemente a Fox y NBC, teniendo récord de 57,23 millones de televidentes en el partido entre los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys. Estos números posesionaron la NFL como la liga más vista de los estadounidenses en 2025.

¿Cuántas personas ven la NBA y la MLS?

El baloncesto es el equipo segundo deporte más importante de Estados Unidos y muestra de ello, fue la jornada de Navidad, que registró al menos 47 millones de espectadores.

No obstante, la NBA promedió 5,5 millones de televidentes por partido en 2025, reportados por los canales que lo transmiten en Norteamérica, ESPN, ABC y NBC.

La MLS repuntó con la llegada de Lio Messi, luego de la llegada del astro argentino, se sumó la aplicación de streaming, Apple TV, a patrocinar la competencia. El equipo del campeón del mundo, Inter de Miami, llegó a la final el último año y esta marcó 4,6 millones de espectadores.

Esta final superó la media anual que traía la liga, ya que según datos oficiales de la competencia el promedio de televidentes por partido era de 3,6 millones personas.

Otros deportes reportan hasta 50 millones de espectadores en momentos clave

Competencias como la MLB (béisbol) reportaron récords en audiencia, la Serie Mundial ha llegado a los 50 millones de espectadores.

El béisbol en Estados Unidos promedió 1,7 millones de televidentes por partidos. Mientras el hockey sobre hielo, con su liga, NHL, promedió 500.000 espectadores por partido en 2025, sin embargo, cuando se jugaba la fase final, promedió 2,5 millones de televidentes