Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

El formato de la NFL permite que se clasifiquen 14 equipos de la competencia a la fase final, son 7 equipos representantes de la Conferencia Nacional y otros 7 en la Americana. La gran final de 2026 se celebrará en el Levi´s Stadium, en Santa Clara, California. Se juegan tres rondas previas al Super Bowl, que son Wild Car, luego Divisional y por último, Conference Championships.

Levi´s Stadium﻿. Foto: Getty Images

La liga premia a los dos equipos que clasificaron de primeras en su respectiva conferencia, ya que se saltarán la ronda Wild Card, llegando directamente a la Divisional Round. En la actual temporada, los clasificados, que disfrutan del beneficio, son, Denver Broncos (Conferencia Nacional) y Seattle Seahawks (Conferencia Americana).

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Wild Car o ronda comodín

Los Angeles Rams vs. Carolina Panthers

Conferencia Nacional

sábado, 10 de enero.

Bank of America Stadium, Charlotte.

Llega como favorito el equipo de Los Angeles, luego de ganar 12 de los 17 partidos de la temporada, mientras su rival clasifica, tras llegar siendo el ganador de la división NFC Sur y ganar solamente 8 partidos y perder 9.

Chicago Bears (2) vs. Green Bay Packers (7)

Conferencia Nacional

sábado, 10 de enero.

Soldier Field, Chicago.

Los números de los dos equipos son muy similares en los 17 partidos de la primera fase, los Bears ganaron dos partidos más que los Packers, sin embargo, Green Bay empató el único partido en la temporada con los Dallas Cowboys.

Jacksonville Jaguars (3) vs. Buffalo Bills (6)

Conferencia Americana.

domingo, 11 de enero.

EverBank Stadium, Jacksonville.

Los Jaguars son el cuarto mejor equipo de la competencia, y llega, luego de ganar sus últimos 8 partidos consecutivamente. Por su parte, los Bills ganaron los 5 de los 6 más recientes enfrentamientos en la ronda preliminar.

Philadelphia Eagles (3) vs. San Francisco 49ers (6)

Conferencia Nacional.

domingo, 11 de enero.

Lincoln Financial Field, Philadelphia

Uno de los duelos más parejos, los Eagles, por su parte, vienen de ganar 11 partidos y perder 6, mientras los de San Francisco triunfaron en 12 oportunidades y tan solo en 5 ocasiones se llevaron la derrota.

New England Patriots (2) vs. Los Angeles Chargers (7)

Conferencia Amerciana.

domingo, 11 de enero.

Gillette Stadium, Foxborough

Seguramente será el partido más visto de la ronda, es el encuentro programado en el horario prime de la NFL, el domingo a la 8PM, hora colombiana, sin embargo, se espera una superioridad de los Patriots, no solo por las posiciones de la clasificación sino por la calidad del equipo de New England.

Pittsburgh Steelers (4) vs. Houston Texans (5)

Conferencia Americana.

lunes, 12 de enero.

Acrisure Stadium, Pittsburgh.

En los pronósticos, estos equipos no tienen grandes chances reales para llegar al anhelado Super Bowl, sin embargo, tienen la posibilidad, desde las reglas competitivas, en caso tal, que alguno de los dos lo logre, sería el verdadero batacazo de la temporada.

Equipos con chances reales

Luego del panorama de la ronda inicial de los playoffs, se preguntan cuáles son los equipos que pueden alcanzar la anhelada copa, y la realidad es que tras la ausencia de uno de los favoritos (Kansas Chiefs), los principales aspirantes son los Denver Broncos, que, además de lograr el tiquete directo a ronda divisional, tiene el mejor récord de la temporada, 14 victorias y solo 3 derrotas.

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

Jugando la ronda comodín, los Patriots, pueden llegar a ser protagonistas por la conferencia americana y en la Conferencia Nacional, además de los Seattle Seahawks que tienen la ventaja deportiva, se espera un protagonismo de los Eagles, que ya tiene experiencia en playoffs y viene de ser finalista en 2025.

Philadelphia Eagles se lleva el Super Bowl LIX 2026Getty Images via AFP) Foto: Getty Images via AFP